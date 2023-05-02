«داماك» تقدّم خدمات التسجيل لمعاملات البيع المباشر في دبي

أعلنت شركة «داماك العقارية» عن توقيعها اتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصبح بموجبها الشركة أول مطور عقاري في دبي يقدم خدمات التسجيل لجميع معاملات البيع بشكل مباشر.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في «أراضي دبي»، ماجد صقر المري، ونائب رئيس أول في «داماك العقارية»، عقيل جعفر علي، وقعا الاتفاقية.

ومن خلال تطبيق الدائرة لأفضل الممارسات والحوكمة وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري، ستستفيد شركة «داماك العقارية» من ميزة تسجيل معاملة البيع من نقطة الشراء في مكاتب المبيعات لديها.

وقال المري: «واثقون من الدعم الذي ستقدمه شركة (داماك)، وتوفيرها لأفضل الممارسات للمتعاملين الراغبين في شراء العقارات».

وأكد على عدم ادخار الدائرة لأي جهد من أجل الإطلاق المستمر للمبادرات التي من شأنها توفير الخدمات السريعة وعالية الجودة للمتعاملين في سوق العقارات.

وأضاف المري: «من خلال هذه الشراكات المتخصصة، مثل اتفاقيتنا مع (داماك)، سنواصل العمل من أجل ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار العقاري، والحوكمة، والشفافية».

من جانبه، قال علي، إن «هذه المبادرة الجديدة ستسهم في تعزيز سرعة تخليص المعاملات لمتعاملينا، فسهولة ومرونة تسجيل معاملاتهم وتبسيطها، من شأنها أن تسهم في تعزيز خدمة ورضا المتعاملين، وهو أمر ذو قيمة كبيرة بالنسبة لنا».

وأضاف أن «هذه الاتفاقية تأتي لتعزز تعاون الشركة، وتنمي علاقتها القوية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي».

المبادرة الجديدة ستسهم في تعزيز سرعة تخليص المعاملات.