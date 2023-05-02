دبي تستضيف 600 مشارك من 70 دولة في المؤتمر العالمي للمناطق الحرة

تنطلق في دبي اليوم، فعاليات الدورة التاسعة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

وتقام دورة هذا العام تحت شعار «التجارة العالمية 2.0، المناطق الحرة منظومة من الثقة تدعم الازدهار»، لتعكس التزام المنظمة بتفعيل مساهمة المناطق الحرة في المنظومة الاقتصادية الشاملة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، باعتبارها من بين أكثر السبل الموثوقة لتعزيز التجارة البينية وتطوير سلاسل التوريد العالمية.

وتجمع فعاليات الحدث الذي يستمر يومين، والذي يعتبر أكبر فعالية للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، ممثلي المناطق الحرة من كل أنحاء العالم تحت سقف واحد، لمناقشة أهم الموضوعات التي تتصدر أولويات القطاع، حيث من المقرر حضور أكثر من 600 من قادة ومسؤولي المناطق الحرة، وأهم الخبراء والمتخصصين في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب مستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن مختلف الأطراف المعنية بهذه القطاعات والمجالات ذات الصلة، الذين يمثلون أكثر من 70 دولة. وستركز نقاشات المؤتمر على التحديات التي تواجه التجارة العالمية بالتركيز على فترة ما بعد جائحة «كوفيد-19

»، والضغوط التي وضعتها على حركة التجارة العالمية.

وقال رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الدكتور محمد الزرعوني، إن اختيار مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة، خلال اجتماعه العام الماضي الذي أقيم في جامايكا لإمارة دبي لاستضافة المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، التي تعتبر المقر الرسمي لها، جاء ليعكس قيمة الحدث وأهميته الاستراتيجية، ولما قدمته الإمارة لقطاع المناطق الحرة من الخبرات والإمكانات والمعارف، ما أسهم في تطور المنطقة الحرة كمفهوم لمنظومة اقتصادية متكاملة.