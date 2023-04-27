موانئ دبي العالمية: 3.7% نمواً في حجم مناولة الحاويات خلال الربع الأول من 2023‎‎

قامت موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" المحدودة، المزوّد الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، بمناولة 19.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الأول من عام 2023، بزيادة إجمالية في حجم مناولة الحاويات قدرها 1.4% على أساس سنوي مُعلن وبزيادة بنسبة 3.7% على أساس المقارنة المثلية.

وجاء النمو الإجمالي لحجم المناولة في الربع الأول من عام 2023 مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي لمحطات الحاويات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند، والذي قابله أداء أقل جزئياً في أوروبا والأمريكتين. وفي ميناء "جبل علي" (دولة الإمارات)، تمت مناولة 3.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بارتفاع نسبته 2.3% على أساس سنوي.

وعلى المستوى الموحّد، قامت محطات الحاويات بمناولة 11.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة قدرها 0.7% على أساس سنوي مُعلن خلال الربع الأول من عام 2023، وانخفاض بنسبة 1.3% على أساس المقارنة المثلية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "شهدت محفظة أعمالنا العالمية بداية مشجعة لهذا العام، حيث حققنا نمواً في إجمالي حجم المناولة خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 3.7%، ليأتي مرة أخرى متقدماً على معدلات السوق التي يتوقع أن تشهد تراجعاً بنسبة 6.3% [1]. ويواصل الأداء المتفوق لمحفظتنا في إبراز قوة استراتيجية أعمالنا في المناطق والبلدان المناسبة لتقديم حلول سلاسل التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع، بما يعزز القيمة الحقيقية لأصحاب العلاقة"

"وجاء النمو في الربع الأول مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند. ومع ذلك، كما هو متوقع، تراجع النمو في أحجام الحاويات في بعض المناطق مثل أوروبا والأمريكتين بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالظروف الاقتصادية. كما حافظت أحجام المناولة في محطات ميناء جبل علي الاستراتيجي على قوتها، محققة نمواً بنسبة 2.3%".

"وبالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات على المدى القريب تظل غير مؤكدة إلى حد ما نظراً للبيئة الجيوسياسية وضغوط ارتفاع معدلات التضخم والتقلب في أسعار العملات، بيد أننا نتوقع أن تحقق محفظة أعمالنا أداءً مستقراً في عام 2023، حيث سيظل تركيزنا على تحقيق العائدات من خلال صفقات الاستحواذ الأخيرة التي قمنا بها، مع المحافظة على إدارة التكاليف ونمو النفقات الرأسمالية بطريقة فعالة".