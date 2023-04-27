صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي» الربعية تنمو 54% إلى 1.1 مليار درهم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل نمو في صافي الربح بنسبة 54% في الربع الأول من عام 2023، ليصل إلى 1.1 مليار درهم، مقابل 715 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022، ما يشير إلى اتجاه ثابت للنمو القوي والربحية.

وكشف المصرف عن تحسن الإيرادات في الربع الأول 2023 بنسبة 45% إلى ملياري درهم، مقارنة بـ1.4 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفعت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 29% إلى 146 مليون درهم للربع الأول من عام 2023، في وقت ارتفع فيه إجمالي الأصول بنسبة 24%، ليصل إلى 172 مليار درهم، مدفوعاً بنمو بنسبة 19% في إجمالي التمويل، و22% في الاستثمارات.

بدورها، ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 28% لتصل إلى 142 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بنمو بنسبة 15% في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وأكد مصرف أبوظبي الإسلامي محافظته على وضعية قوية لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.55%، ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية عند 17.54%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل التمويل المستقر بلغ 80.3%، والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 19.6%.

وقال رئيس مجلس الإدارة، جوعان عويضة سهيل الخييلي: «شهد الاقتصاد الإماراتي بداية جيدة في عام 2023، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط واستمرار استراتيجية تنويع الاقتصاد».

وأضاف: «حقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قوياً في الربع الأول من عام 2023، مستفيداً من البيئة الاقتصادية المشجعة، حيث حقق زيادة في صافي أرباحه بنسبة 54%، لتصل إلى 1.1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023، على خلفية التقدم الذي أحرزته استراتيجية النمو ومبادرات التحول، وخطة المصرف طويلة الأجل لتقديم قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية».

ولفت إلى أن المصرف نجح في مواصلة اجتذاب متعاملين جدد، حيث رحب بنحو 46 ألف متعامل جديد في الربع الأول من عام 2023، ما عزز من حصته السوقية.