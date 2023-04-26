5 بنوك وطنية تحقق 3.8 مليارات درهم أرباحاً صافية عن الربع الأول

دشنت خمسة بنوك وطنية، مدرجة في أسواق المال المحلية، ماراثون نتائج الربع الأول من العام الجاري بأرباح جاوزت 3.8 مليارات درهم، بما يعكس قوة ملاءتها المالية، وتمتعها بإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

وأظهر رصد لوكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للبنوك الخمسة، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023، ازدادت بنسبة 21.3%، أو ما يعادل 668.5 مليون درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 3.142 مليارات درهم في الربع الأول من 2022.

وازدادت أصول (موجودات) البنوك الخمسة من 872.89 مليار درهم في نهاية العام الماضي إلى 882.25 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة تعادل 9.36 مليارات درهم، أو ما نسبته 1.1%.

«أبوظبي التجاري»

واستحوذ بنك أبوظبي التجاري على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح، بعدما حقق نمواً في صافي الأرباح بنسبة 27% ليصل إلى 1.878 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 1.483 مليار درهم في الربع الأول من 2022، فيما ازداد صافي الدخل من الفوائد 33% إلى 2.85 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الأصول 501 مليار درهم بارتفاع نسبته 13%، مقارنة بالربع الأول من عام 2022 وبنسبة 1%، مقارنة بنهاية 2022، كما ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 7%، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ليصل إلى 264 مليار درهم وبنسبة 2%، مقارنة بنهاية عام 2022، وازداد إجمالي ودائع المتعاملين بنسبة 19%، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ليصل إلى 311 مليار درهم وبنسبة 1%، مقارنة بنهاية عام 2022.

«دبي الإسلامي»

بدوره، سجّل بنك «دبي الإسلامي» نمواً على أساس سنوي في صافي الأرباح بنسبة 12%، ليصل إلى 1.506 مليار درهم في نهاية الربع الأول 2023 مقابل 1.345 مليار درهم في الربع الأول 2022، على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، وإدارة التكاليف.

ووصل إجمالي الأصول إلى 291.98 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 288.24 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة تعادل 3.74 مليارات درهم.

كما ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 4.43 مليارات درهم مقارنة مع 3.016 مليارات درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47% على أساس سنوي، فيما حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 2.755 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 2.013 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 14% على أساس سنوي مقارنة مع 1.77 مليار درهم في الربع الأول من 2022.

«الشارقة الإسلامي»

من جهته، حقق مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 24.6%، ليصل إلى 233.07 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 187 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022، فيما ازدادت الأرباح التشغيلية 31.9% إلى327.7 مليون درهم.

وارتفع إجمالي الأصول بقيمة 1.1 مليار درهم أو ما نسبته 1.9%، لتصل إلى 60.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 59.1 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وبلغ إجمالي تمويل المتعاملين نحو 30.4 مليار درهم، فيما شهد إجمالي ودائع المتعاملين ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول بنسبة 5.9% إلى 41.9 مليار درهم.

«بنك أم القيوين»

في السياق نفسه، ازدادت الأرباح الصافية لبنك أم القيوين الوطني إلى 139 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 44%، مقارنة بنحو 96 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022، نتيجة تحسّن البيئة الخارجية، وإدارة التكاليف بكفاءة.

وبلغ إجمالي أصول البنك نحو 14.17 مليار درهم في نهاية الربع الأول 2023، بزيادة قدرها 4%، مقارنة بنحو 13.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وحافظ البنك بثبات على نسبة الأصول السائلة عند 35.31%، واستقرار في نسبة القروض والسلفيات الى الموارد الثابتة بنحو 63.8% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

البنك العربي المتحد

ارتفعت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد إلى 54.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بنحو 30.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تعادل 80.2% نتيجة لتحسن صافي إيرادات الفوائد، وتراجع تكاليف الانخفاض في القيمة، إضافة إلى التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في الأعمال الأساسية، حيث سجلت زيادة بنسبة 5% في إجمالي الأرباح التشغيلية.

وازدادت أصول البنك من 14.08 مليار درهم في نهاية العام الماضي إلى 14.426 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة تعادل 345.8 مليون درهم، فيما يواصل البنك تركيزه على تنميه أعماله الأساسية، وإيراداته، عبر المعاملات والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والأفراد والأسواق المالية، مع التحرك نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة مدمجاً الحلول والقدرات الرقمية.