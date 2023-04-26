10 % نمواً في حركة الطيران الخاص بدبي خلال الربع الأول

كشفت هيئة دبي للطيران المدني، أن حركة الطيران الخاص في الإمارة شهدت نمواً ملحوظاً بزيادة قدرها 10% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن شركات الطيران الخاص المرخصة لدى الهيئة تصل إلى خمس شركات رئيسة، مشيرة إلى أن قطاع النقل الجوي في دبي يتميز بأداء قوي.

وذكرت الهيئة أن مطار دبي الدولي يحتل مكانة مرموقة على قائمة المطارات العالمية من حيث أعداد المسافرين الدوليين، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين خلال العام الجاري إلى نحو 78 مليون مسافر.

وأكدت الهيئة أن التوقعات تشير إلى أن حركة السفر في تزايد مستمر.

وشهد مطار دبي الدولي أداءً استثنائياً خلال عام 2022، إذ ارتفعت حركة المسافرين السنوية إلى نحو 66 مليون مسافر، لتتجاوز التوقعات السنوية لأعداد المسافرين خلال العام، في ظل الأرقام غير المسبوقة التي شهدها الربع الأخير من عام 2022، كونه الأعلى أداءً والأكثر ازدحاماً منذ عام 2019، مع الأخذ في الحسبان أن شهر ديسمبر 2022 كان أكثر الأشهر ازدحاماً باستقبال نحو 7.1 ملايين مسافر، إذ كانت المرة الأولى التي تتخطى فيها حركة المسافرين هذا المعدل منذ عام 2020.

وكشف التقرير السنوي للمجلس العالمي للمطارات أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال العام الماضي، وذلك للعام التاسع على التوالي.

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شركات طيران خاص مرخصة لدى هيئة دبي للطيران المدني.