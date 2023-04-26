«إيليت غلوبال» توسع صادرات التوت الأزرق الإماراتي

أعلنت «شركة إيليت غلوبال فريش تريدينغ»، إحدى شركات «إيليت أجرو القابضة»، ذراع الغذاء والزراعة في «مجموعة ياس القابضة»، عن توسيع عملياتها العالمية من خلال تصدير التوت الأزرق الإماراتي إلى أسواق آسيوية جديدة تشمل اليابان وكمبوديا وتايلاند والهند، ما يعزز من عملياتها الخارجية التي نجحت بها في سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن عملية التصدير للمنتجات تحت علامة «إيليت بري» بدأت في أبريل الجاري، وستستمر حتى نهاية مايو المقبل، في وقت تسعى إلى تمديد موسم التصدير من يناير إلى مايو، والاستمرار في إضافة أسواق تصدير جديدة خلال الأعوام المقبلة، من خلال توسيع عملياتها الإنتاجية وتعزيز قدراتها للزراعة المستدامة في مزارعها بدولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«إيليت أجرو القابضة»، الدكتور عبدالمنعم المرزوقي: «نفخر بنجاحنا في توسيع شبكة التصدير الدولية لدينا لمنتجات التوت الأزرق عالي الجودة التي نتميز بها، وتعد هذه خطوة استراتيجية تدعم الأمن الغذائي لدولة الإمارات ورؤيتها للتنويع الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة بين نخبة الدول المصدرة للمنتجات الزراعية».