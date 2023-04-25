المناطق الحرة لمطارات أبوظبي تضاعف نموها في المساحات والمنشآت المؤجرة

أعلنت المناطق الحرة التابعة لمطارات أبوظبي عن تحقيق معدلات نمو قياسية وبنسب مضاعفة لمختلف المساحات المؤجرة خلال الفترة الماضية، وبرزت كوجهة مفضلة تستقطب الشركات العالمية الرائدة على الصعيدين المحلي والعالمي في مختلف القطاعات.

قامت المناطق الحرة لمطارات أبوظبي بتوقيع عقود تأجير لمساحات تصل إلى 163,580 متر مربع في مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاص. وقد تضمنت هذه المساحات المنشآت التجارية وأراضي التطوير والمكاتب الإدارية. وبذلك تكون المناطق الحرة قد نجحت بنسبة تجاوزت 256% في زيادة التأجير من العقود الجديدة.

قال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "تؤكّد النتائج الاستثنائية والأداء المتميز خلال هذه الفترة على مكانة المناطق الحرة لمطارات أبوظبي الرائدة والمتنامية منذ تأسيسها كبيئة أعمال تنافسية ومركز حيوي في إمارة أبوظبي والدولة. وستستمر المناطق الحرة لمطارات أبوظبي في تفعيل دورها لدعم التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز رئيسي لقطاعات الطيران واللوجستيات والصناعات الخفيفة والصناعات عالية التقنية وريادة الأعمال بشكل عام".

ارتفع عدد الشركات المسجلة ضمن محفظة المناطق الحرة لمطارات أبوظبي بنسبة 45%. وبحسب التقرير فإنّ المناطق الحرة لمطارات أبوظبي شهدت ازدهاراً ملحوظاً في قطاعات معينة حيث ارتفع عدد الرخص التي تمّ إصدارها للمصنعين بنسبة 200%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الجهات العاملة في مجال تقنية المعلومات بنسبة 133%، وفي قطاع الطيران فقد ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 54%.

قال عادل الطاهري، نائب الرئيس للمبيعات وخدمات المناطق الحرة لمطارات أبوظبي: "جاءت نتائج العام الماضي القياسية والنمو الملحوظ تأكيداً على حرصنا في مطارات أبوظبي على توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات التي تلبي متطلبات المتعاملين وتفوق توقعاتهم لتعزيز مكانتنا كوجهة مفضلة للأعمال بمعايير تنافسية. ونضع في مقدمة أولوياتنا هذا العام ابتكار وتقديم قيمة أكبر للمتعاملين والعملاء والشركاء والجهات المعنية بما يضمن تسريع نمونا كمركز أعمال حيوي".

وتتطلع المناطق الحرة لمطارات أبوظبي خلال الفترة القادمة إلى المحافظة على هذا النمو ومضاعفته عبر كافة القطاعات الرئيسية وتعزيز تنافسيتها كبيئة أعمال توفر الربط مع الأسواق الاساسية والمزايا الضريبية.

كما تتمثل الأولويات الأساسية للشركة ضمن استراتيجية النمو السنوية في تطوير أعمالها وتوسيعها من خلال تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على اتخاذ المنطقة مقراً لها، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، دعم احتياجات المتعاملين، إتمام إجراءات العقود الإضافية، توقيع اتفاقيات جديدة، وتطوير الأعمال بشكل عام لدعم أهداف التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المناطق الحرة لمطارات أبوظبي تسعى لدعم أعمال المتعاملين الحاليين والحفاظ على أعلى معايير الرضا وتحسين خدمات المناطق الحرة والخدمات اللوجستية.