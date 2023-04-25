«طيران الإمارات» إلى مونتريال يومياً اعتباراً من 5 يوليو

كشفت شركة طيران الإمارات، أمس، أنها ستطلق خدمة يومية جديدة من دبي إلى مونتريال اعتباراً من الخامس من يوليو المقبل، لتصبح مونتريال البوابة الثانية للناقلة في كندا بعد تورنتو، ما يعزز خدمات الركاب والشحن إلى تورنتو، التي تعمل إليها منذ عام 2007.

وقالت الشركة في بيان، إن إطلاق خدمة مونتريال يأتي في وقت تعمل دولة الإمارات وكندا على تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعظيم منافع قطاعي الطيران والسياحة، إضافة إلى تعزيز المبادلات والعلاقات التجارية.

وأضافت أن الخدمة اليومية الجديدة، ستوفر للعملاء مزيداً من الخيارات للسفر مباشرةً ومن دون توقف بين دبي وأكبر وجهتين في كندا.

وأوضحت الناقلة، أن الرحلات اليومية بين دبي ومونتريال ستعمل بطائرة «بوينغ 777-300ER»، بتقسيم الدرجات الثلاث: ثمانية أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال و304 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

واعتباراً من الخامس من يوليو 2023، ستقلع رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 243» من مطار دبي الدولي في الساعة 2:30 صباحاً، لتصل إلى مونتريال في الساعة الثامنة صباحاً.

أما رحلة العودة «ئي كيه 244» فستغادر مونتريال في الساعة 10:20 صباحاً، لتصل دبي في الساعة 6:30 صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي ومونتريال).

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «متحمسون لإطلاق بوابتنا الثانية بينما نوسع نطاق وصولنا إلى كندا بخدمات مباشرة من مركزنا في دبي إلى ثاني أكبر مدينة في كندا، ويسعدنا إضافة مونتريال إلى شبكتنا العالمية المتنامية التي تغطي أكثر من 130 وجهة وتعزيز خدماتنا في الأميركتين والوصول إلى 18 نقطة نخدمها مباشرةً انطلاقاً من مركزنا في دبي».