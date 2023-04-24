«حُرّة حمرية الشارقة» تستعرض في الهند مزايا تأسيس الشركات

اختتمت هيئة المنطقة الحُرّة بالحمرية في الشارقة، مشاركة وصفتها بالناجحة، في «معرض الهند للصلب 2023»، الذي انعقد في «مركز مومباي للمعارض»، في الفترة الممتدة بين 19 و21 أبريل الجاري، والذي يعد إحدى كبرى الفعاليات من نوعها في العالم، إذ جمع على مدار ثلاثة أيام قادة صناعة الصلب والخبراء في هذا القطاع.

وأفادت «حُرّة حمرية الشارقة» أنها استهدفت من خلال المشاركة في الحدث، استقطاب مزيد من المستثمرين الجدد إلى إمارة الشارقة، من خلال التواصل مع كبرى الشركات والعلامات التجارية العاملة في قطاع الصلب عالمياً، إضافة إلى زوار المعرض الذين أظهروا اهتماماً بتأسيس شركاتهم في المنطقة.

وأكدت نجاح فريق «حرة حمرية الشارقة» في عرض ما تقدمه المنطقة من تسهيلات وخدمات للمتعاملين، ومدى سهولة تأسيس الشركات فيها، وتنافسية الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تقدمه للمتعاملين، فضلاً عن الاطلاع على اتجاهات الصناعة حالياً، وديناميكيات الطلب على صناعة الصلب العالمية.

كما سلطت الهيئة الضوء على أهم مزايا تأسيس الأعمال في منطقة الأعمال التصنيعية التابعة لها، والتي تضم أكبر عدد من مصنعي الصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن مزاياها وخدماتها التنافسية التي تعد مصدر جذب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، لاسيما أنها تضم أكثر من 180 شركة تعمل في اللحام والتعدين.

وقال مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، سعود سالم المزروعي: «حريصون على المشاركة في المعارض والمحافل الدولية للترويج للبنية التحتية والبيئة الاستثمارية التي تتميز بها حرة الحمرية بشكل خاص، وإمارة الشارقة عموماً، بما يلبي تطلعات المستثمرين لدينا في الربط بينهم وبين الأسواق العالمية الكبرى».

وأضاف أن «معرض الهند للصلب 2023»، الذي ينعقد كل عامين، منصة فريدة للتفاعل مع قادة صناعة الصلب، واكتساب رؤى حول آفاق النمو المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون في السوق الهندية سريعة التطور، بما يتماشى مع مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي وقعها البلدان، حيث تعد الهند واحداً من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات، سواء في الاستثمارات الصادرة عن الدولة أو الواردة إليها، كما يعد الحديد والصلب إحدى أهم السلع المصدرة من الإمارات إلى الهند.

وأشار المزروعي إلى أن منصة المنطقة المشاركة في المعرض سلطت الضوء على مجموعة الفرص المتنوعة التي تقدمها «حرة حمرية الشارقة» للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم فيها كمركز عالمي في قطاع صناعة الحديد والصلب، ووجهة رائدة للصناعات الثقيلة التخصصية، فضلاً عن الخيارات الواسعة لديها من حلول تمكن الأطراف المرتبطة بالصناعة في المنطقة من دخول أسواق جديدة، وتنمية أعمالهم، بفضل قدراتها اللوجستية، والبنية التحتية المناسبة، وتوفير الخدمات المساندة لضمان استقطاب الاستثمارات في هذا المجال.