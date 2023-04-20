«مطارات أبوظبي» تتوقع 500 ألف مسافر خلال عطلة «الفطر»

نشرت شركة «مطارات أبوظبي» أعداد المسافرين المرتقبة خلال عطلة عيد الفطر، نظراً إلى تزايد حركة السفر في مطار أبوظبي الدولي.

وتوقعت «مطارات أبوظبي» أن يعبر 500 ألف مسافر من مطار أبوظبي الدولي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 23 أبريل، على متن 2800 رحلة متجهة إلى 105 وجهات في 57 دولة.

وقدمت «مطارات أبوظبي»، للمسافرين، نصائح لضمان رحلة سلسة ومريحة خلال عطلة عيد الفطر، ومنها زيارة الموقع الإلكتروني للمطار، قبل التوجه إليه، لمعرفة موقع مبنى المسافرين الخاص برحلتهم، والتأكد من وجود جميع الوثائق اللازمة التي تم التحقق من صحتها قبل الوصول إلى المطار، إضافة إلى التوجه للمطار قبل الرحلة بثلاث ساعات، وتناول قدر كاف من السوائل خلال الأوقات المزدحمة، وارتداء ملابس مريحة يوم السفر.

كما شددت على أهمية الاطلاع على أحدث قوانين وقواعد السفر للوجهة المقصودة، عبر التواصل مع شركة الطيران المعنية.