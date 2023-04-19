سوق أبوظبي العالمي: "داليو" تفتتح مكتباً إقليمياً في العاصمة لتوسيع حضورها العالمي

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، أن مكتب عائلة داليو (DFO)، الذي يدير الاستثمارات والمشاريع والأعمال الخيرية لعائلة داليو، قد افتتح مكتباً إقليميًا في أبوظبي.

وقال راي داليو، مؤسس شركة "بريدج وتر أسوشييتش": لدي أكثر من 30 عامًا من العمل والعلاقات الوطيدة في إمارة أبوظبي؛ لقد أصبحت أبوظبي مركزًا للعديد من التطورات اللافتة في المنطقة، ومن بينها تلك التطورات التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولهذه الأسباب فقد أسعدني اختيار أبوظبي لتكون مقرًا جديدًا لمكتب عائلة داليو.

وإلى جانب مكاتبها في كل الولايات المتحدة وسنغافورة؛ سيشرف مكتب عائلة دايلو في أبوظبي على مجموعة من الأنشطة، من بينها استثمارات عائلة داليو وأعمالها الخيرية، وخاصة الشراكات الإستراتيجية حول مجالات الاهتمام المشتركة مثل استكشاف المحيطات.

وسيتم تعزيز هذه الجهود من خلال استمرار صعود أبوظبي كمركز مالي رائد مع قطاع الخدمات المصرفية عالمية المستوى والخدمات الاستثمارية والبنية التحتية.

ولدى مكتب عائلة دايلو رغبة قوية في بناء شراكات استراتيجية وطويلة الأجل مع الأطراف المعنية الرئيسية في أبوظبي، حيث يهدف المكتب إلى المساهمة في تنفيذ الرؤية التنموية طويلة الأجل للمنطقة بوجه عام.