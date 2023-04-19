الناقلات الوطنية تتوقع طفرة في السفر على رحلاتها خلال عيد الفطر

توقعت الناقلات الوطنية انتعاشاً كبيراً وملحوظاً في حركة الطيران والسفر على رحلاتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك مع زيادة أعداد المسافرين من وإلى الإمارات.

وذكرت الناقلات الوطنية، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الرحلات خلال عطلة العيد خصوصاً على الوجهات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، وشبه القارة الهندية وغيرها من مناطق العطلات مثل جزر المالديف وتايلاند.

وتشهد الناقلات الوطنية نمواً ملحوظاً في أعداد الرحلات منذ بداية العام الجاري مع انتعاش حركة السفر العالمي، إذ زادت الرحلات الجوية للناقلات الإماراتية بنسبة 33.7 في المائة إلى 98926 رحلة، مقارنة مع 73992 رحلة في الربع الأول من العام 2022، لتناهز 100 ألف رحلة طيران، بحسب بيانات "أو. إيه. جي".

وأظهرت بيانات "أو. إيه. جي"، أن الناقلات الوطنية، شغلت 33922 رحلة طيران في يناير الماضي، و30698 رحلة طيران في فبراير، و34306 رحلات طيران في مارس، وشغلت "طيران الإمارات" نحو 38667 رحلة طيران في الربع الأول، و"الاتحاد للطيران" 14120 رحلة، و"فلاي دبي" 25975 رحلة، و"العربية للطيران" 16964 رحلة، و"العربية أبوظبي" 3200 رحلة.

وتوقعت "الاتحاد للطيران" أن تسجل عدداً كبيراً من المسافرين في رحلات الذهاب والعودة يومي 19 و20 أبريل مع ارتفاع رحلات السفر من وإلى الإمارات لقضاء عطلات عيد الفطر المبارك.

وأضافت الاتحاد للطيران أنها تتوقع خلال تلك الفترة ارتفاع الطلب على سفر الركاب إلى وجهاتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، وشبه القارة الهندية وغيرها من مناطق العطلات مثل جزر المالديف وتايلاند.

وأشارت إلى أنها تستعد أيضا لاستقبال عدد كبير من المسافرين القادمين إلى أبوظبي خلال عيد الفطر وخصوصا الرحلات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والهند وتايلاند.

من جانبها، كشفت "طيران الإمارات" عن توسيع جدول عملياتها هذا الأسبوع بإضافة 38 رحلة عبر ست مدن في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط لتلبية الطلب الكبير على الرحلات خلال عطلة عيد الفطر.

وتوقعت "طيران الإمارات" أن يستقل أكثر من 110 آلاف مسافر رحلاتها في عيد الفطر عبر المنطقة، مع رحلات إضافية مقررة إلى كل من الرياض والدمام وجدة، والمدينة المنورة، والكويت، وبيروت.

وستشغل "طيران الإمارات" أربع رحلات إضافية في الفترة ما بين 19 و29 أبريل من وإلى الرياض، كما ستشغل ثلاث رحلات يومياً إلى جدة، بالإضافة إلى ست رحلات لخدمة الطلب العالي في ذروة إجازة العيد من المدينة بين 20 و25 أبريل.

بدورها توقعت "العربية للطيران" ارتفاع نسبة حجوزات الطيران على رحلاتها لأغراض السياحة والترفيه خلال موسم عيد الفطر، مشيرة إلى أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت بالفعل إقبالاً متزايداً على رحلات الطيران إلى وجهات متعددة مما يعكس انتعاش الطلب على السفر العالمي.

وأوضحت "العربية للطيران" أنها خصصت 12 باقة لعيد الفطر لتلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بقيمة مضافة وبأسعار تنافسية، حيث تشمل الباقات وجهات متعددة مثل بيرغامو وكوالالمبور وإسطنبول وطرابزون وكولومبو وألماتي وبيشكيك وتيبليسي وباكو ويريفان وكاتماندو وصلالة مع إقامات فندقية لما تشهده هذه الوجهات من طلب كبير للسفر إليها.

كما توقعت ويز إير أبوظبي، أن تشهد نمواً في الطلب على السفر بشكل كبير خلال عطلة العيد، وذلك على مجموعة متنوعة من الوجهات المتجهة من وإلى أبوظبي، مشيرة إلى أنها تواصل العمل على إتاحة السفر بأسعار مناسبة للجميع لدعم نمو قطاع السياحة المزدهر في دولة الإمارات.

وأكدت الناقلة أنها تسعى إلى توفير رحلات طيران إلى أكثر الوجهات الترفيهية والسياحية على مستوى العالم لتعزز من شبكة أعمالها وبما يسهم في إرساء معايير جديدة بقطاع السفر منخفض الكلفة على مستوى المنطقة، مشيرة إلى أن الوجهات التي أطلقتها مؤخراً من الوجهات التي تتميز بإرثها الثقافي الكبير والمناطق الطبيعية الخلابة التي تلقى اهتماما كبيرا من المسافرين في الدولة وخارجها، بما فيها باكو في أذربيجان، وأثينا في اليونان، وكوتايسي في جورجيا، وسمرقند وطشقند في أوزباكستان، وجزر المالديف وغيرها من الوجهات.

وأطلقت "فلاي دبي" باقات عطلات للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر إلى عدد من الوجهات ضمن شبكتها، بحيث تشمل رحلات الطيران والإقامة الفندقية، وتتوافر للسفر خلال الفترة من 15 إلى 23 أبريل الجاري.

وبيّنت الناقلة أن الوجهات المختارة، تشمل عاصمة أذربيجان، باكو، إضافة إلى العاصمة السريلانكية، كولومبو، وكرابي وباتايا في تايلاند، وجزر المالديف، والعاصمة الأرمينية يريفان.