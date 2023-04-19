دبي الرقمية تتيح 16 خدمة جديدة للمواطنين عبر «منصة إماراتي»

أعلنت دبي الرقمية، إطلاق خدمات المرحلة الثانية من مبادرة «منصة إماراتي» عبر تطبيق «دبي الآن» بإضافة 16 خدمة جديدة للمواطنين لترفع إجمالي الخدمات المتاحة إلى 170 خدمة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المنصة شهدت تسجيل 20 ألف مواطن فيها خلال شهر واحد واستخدام ميزاتها منذ إطلاقها نهاية فبراير الماضي.

وتهدف دبي الرقمية عبر هذه المبادرة إلى توفير منصة موحدة وشاملة لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات المدينة، ومنحهم تجارب سلسة وفعالة تُثري أسلوب حياتهم بشكل سهل وآمن، وذلك ضمن تطبيق «دبي الآن» الذكي والشامل.

ولا يتطلب الدخول للمنصة من المواطنين سوى تسجيل الدخول في تطبيق «دبي الآن» باستخدام الهوية الرقمية لتظهر واجهة «مبادرة إماراتي».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، مطر الحميري، إن «إنجاز المرحلة الثانية يأتي بعد شهر من الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى من المنصة، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن المواطن أولاً وثانياً وثالثاً في جميع التوجهات الحكومية، وترجمةً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس مجلس دبي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين».

وأضاف الحميري: «تركيزنا في (منصة إماراتي)، هو إضافة كافة الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطنون قبل نهاية العام الجاري، كما وجّهت قيادتنا الحكيمة، ونسعى لجعل تطبيق (دبي الآن) منصة شاملة تتميز بالسلاسة وسهولة الوصول لمعظم خدمات حكومة دبي».

وأوضح أن المرحلة الثانية شملت إضافة خدمات رقمية جديدة خاصة بالمواطنين، تضمنت خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهي: طلب منحة الإضافة، طلب منحة الصيانة، طلب صيانة مساكن المؤسسة - فترة الضمان، إلغاء طلب قيد الدراسة، إلغاء طلب الموافقة وطلب شهادة المديونية.

وبيّن أنها تضمنت أيضاً خدمات لبلدية دبي، شملت: طلب مكافحة آفات الصحة العامة، طلب مكافحة الآفات الزراعية، تسجيل وعرض بطاقة بنيان، عرض المقاولين المعتمدين، إلى جانب خدمة عرض علاوات بدل التضخم للكهرباء والماء من هيئة كهرباء ومياه دبي، كما شملت خدمات لهيئة تنمية المجتمع خاصة بنادي ذخر الاجتماعي وهي: الخطة الغذائية، الخطة الرياضية، تحميل الكتب والفعاليات.

مطر الحميري:

• «تركيزنا في (منصة إماراتي)، هو إضافة الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطنون كافة قبل نهاية العام الجاري».

المرحلة الأولى

أتاحت مبادرة «منصة إماراتي» عبر تطبيق «دبي الآن» في مرحلتها الأولى للمواطنين الاستفادة من خدمات رقمية تغطي قطاعات عدة شملت: مِنح الإسكان والبناء التي تنسجم مع «مسار الإسكان»، وخدمات المنافع الاجتماعية وفعاليات الفرجان وبطاقة إسعاد، ودعم الكهرباء والمياه وغيرها، من خلال الوصول لهذه الخدمات بشكل مباشر عند استخدامهم تطبيق «دبي الآن» بالهوية الرقمية، حيث يتم توجيههم بصورة تلقائية إلى منصة «إماراتي» على التطبيق الذكي.