مساهمو «أمانات» يوافقون على برنامج إعادة شراء الأسهم

أعلنت شركة أمانات القابضة، العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، بما في ذلك برنامج إعادة شراء الأسهم لما يصل إلى 5% من أسهم الشركة القائمة، وتوزيع أرباح بقيمة 100 مليون درهم لعام 2022، والبالغة (4) فلوس للسهم الواحد لعام 2022 بأكمله أو مايعادل 88% من الربح العائد لمساهمي الشركة.

وأفادت الشركة بأن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي سيتم تمويله من خلال الاحتياطات النقدية الحالية، سيسهم في تحقيق هيكل رأس المال الأمثل وزيادة القيمة للمساهمين، إذ تم تحديد سقف سعر إعادة الشراء للسهم الواحد بحسب القيمة الدفترية، ما يمثل زيادة بنسبة 19% على سعر السهم بعد استبعاد الأرباح عند إغلاق التداول في 17 أبريل 2023.



وقال رئيس مجلس إدارة «أمانات»، حمد عبدالله الشامسي: «إن برنامج إعادة شراء أسهم (أمانات) يؤكد إيماننا بتميز سعر سهم الشركة وقدرته على توفير فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى تسليط الضوء على ثقتنا في نموذج أعمالنا ومسار نمونا».

وأضاف: «في الوقت نفسه، تعكس مضاعفة أرباحنا من مستويات ماقبل 2020، التزامنا بتقديم القيمة لمساهمينا من خلال مزيج من نمو الأعمال وزيادة الأرباح والعائد على رأس المال».

وتابع: «نحن ماضون قدماً بمسيرتنا الاستثمارية، حيث أننا نرى فرصاً كبيرة وواعدة للاستفادة من قدرات (أمانات) الاستثمارية، من خلال تحديد المصادر وتطوير المنصات التي من شأنها تحقيق مزيد من النمو وتعظيم القيمة لمساهمينا».

يذكر أن شركة أمانات القابضة، هي أكبر الشركات المتكاملة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الإقليمية، بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم. وتعمل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 على تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، فضلاً عن تطوير وإدارة وتشغيل هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

