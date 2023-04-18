منصة «Bybit» لتداول العملات المشفرة تفتتح مقرها العالمي في دبي

أعلنت «Bybit»، ثالث أكثر منصة لتداول العملات المشفرة زيارةً على مستوى العالم، والتي تضم 15 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم، عن افتتاح مقرها العالمي في دبي.

ولفتت المنصة عن خططها المستقبلية لتعزيز وجودها العالمي من خلال افتتاح المقر الذي يشغل طابقاً كاملاً في «ون سنترال» ـ مركز دبي التجاري العالمي، بمساحة مفتوحة تبلغ 16 ألف قدم مربعة.



توسع عالمي

وأضافت «Bybit» أنها إحدى أولى شركات خدمات تبادل وتداول العملات المشفرة التي حصلت على الموافقة المبدئية لممارسة أعمالها في دبي، مشيرة إلى أنه واستناداً إلى طموحها المتمثل في أن تصبح المنصة الرائدة عالمياً في تداول العملات المشفرة، ولتسهيل الاعتماد الجماعي للأصول الرقمية، فإنها تسعى إلى تعزيز جهودها في التوسع العالمي لقاعدة المتعاملين معها الرئيسية الجديدة، من خلال إقامة شراكات جديدة وتنمية المواهب، وتدشين برامج ابتكار المنتجات.



أفق دبي المستقبلي

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Bybit»، بن تشو: «إننا متحمسون بأن نكون جزءاً من أفق دبي المستقبلي، بل الأهم من ذلك، أن نكون قادرين على الاتصال بمدينة دبي المذهلة رسمياً من خلال المقر الجديد».

وأضاف: «الاقتصاد الرقمي ينمو بسرعة هائلة وستكون تقنية العملات المشفرة و(بلوك تشين) بمثابة الركيزة الأساسية والأنسجة الضامة للاقتصاد. كما أن دبي تتمتع بموقع مثالي لاغتنام الفرص في هذا القطاع، من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والبنية التحتية والمواهب الدولية والرؤى المستنيرة، باعتبارها واحدة من أكثر مراكز الأصول الرقمية تقدماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم».

وتابع «تشو»: «المساحة مصممة لإثبات التزام Bybit بالانفتاح والتشجيع على الإبداع ومراعاة مبادئ الشفافية، وسيكون المقر الجديد مركزاً مبتكراً للمبتكرين والمبدعين لتبادل الأفكار وإطلاق العنان للفرص الرائدة من تقنية (الويب 3)، وسيكون بابنا مفتوحاً للأصدقاء وعائلة مستخدمي Bybit».

شركة «Bybit»

يشار إلى أن Bybit سجلت حجم تداول بلغ 33.5 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022، وهي شركة لتداول العملات المشفرة تم إنشاؤها في عام 2018، وتوفر منصة احترافية يمكن لمتداولي العملات المشفرة من خلالها العثور على محرك مطابقة فائق السرعة، وخدمة متعاملين ممتازة، ودعم مجتمعي متعدد اللغات.