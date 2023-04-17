"طيران الإمارات" تقدم نصائح لسفر عائلي مريح خلال عطلة العيد

مع اقتراب عطلة عيد الفطر المبارك، تقدم طيران الإمارات إرشادات لضمان تجربة سلسة وسريعة للعائلات خلال ذروة الإقبال على السفر، بما في ذلك الاستفادة من التحديثات الجديدة لتطبيق طيران الإمارات والخيارات الرقمية لإنجاز إجراءات السفر واستخدام التكنولوجيا الذكية، والوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من مواعيد إقلاع الرحلات، ومراعاة وقت الصعود لضمان وصولهم إلى بوابة المغادرة في الوقت المحدد.

تنزيل تطبيق طيران الإمارات

يُنصح المسافرون بتنزيل تطبيق طيران الإمارات على هواتفهم المحمولة لحفظ جميع تفاصيل رحلاتهم في متناول أيديهم. ويمكن للمستخدمين الآن تتبع أمتعتهم، بالإضافة إلى حجز الرحلات وتعديل المواعيد وتنزيل بطاقة الصعود الرقمية والتخطيط المسبق للوجبات، وحجز خدمة السيارة مع سائق، ووضع قائمة مسبقاً بالأفلام المفضلة ومزامنتها على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice عند صعودهم إلى الطائرة.

طلب مشتريات السوق الحرة مسبقاً

يمكن للمسافرين تصفح موقع EmiratesRED.com قبل الرحلة، واختيار منتجات السوق الحرة لاستلامها في مقاعدهم على الطائرة. وخدمة الطلب المسبق متاحة في معظم الرحلات، للتسوق من 21 يوماً وحتى 40 ساعة قبل موعد الرحلة. وبالإضافة إلى توفير الوقت، تقدم EmiratesRED مجموعة من العروض على العطور والساعات والمجوهرات ومستحضرات التجميل ومنتجات التجميل والهدايا.

تسليم الأمتعة مسبقاً

خيار ممتاز ومجاني، خصوصاً للعائلات المسافرة مع أطفال، ويتمثّل في تسليم الأمتعة في الليلة السابقة للسفر. ويمكن للمسافرين المغادرين من دبي إنهاء إجراءات سفرهم وتسليم حقائبهم في المطار قبل 24 ساعة من المغادرة، أو 12 ساعة قبل المغادرة إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة أو تل أبيب، ثم الوصول إلى المطار والتوجه مباشرة إلى الجوازات والإجراءات الأمنية.

إنجاز الإجراءات عبر الإنترنت أو تطبيق طيران الإمارات

يمكن للمسافرين إنهاء إجراءاتهم عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من موعد الرحلة باستخدام خيار تسجيل الوصول عبر الإنترنت على http://www.emirates.com. كما يمكنهم أيضاً اختيار المقعد والوجبة، والاستفادة من خيارات الترقية في اللحظة الأخيرة، وتنزيل بطاقة الصعود الرقمية. وتسليم الأمتعة على كاونتر خاص عند الوصول إلى المطار.

إنجاز الإجراءات عن بعد

المسافرون من عجمان الإمارات الشمالية يمكنهم إنجاز إجراءات السفر على مدار الساعة في محطة حافلات عجمان المركزية حتى قبل 4 ساعات من مغادرة الرحلة، وتقديم المستندات المطلوبة وتسجيل الأمتعة واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة. وبعد ذلك شراء تذكرة حافلة بـ20 درهماً والتوجه مباشرةً إلى المبنى 3 الخاص بطيران الإمارات، علماً بأن خدمة الحافلات منتظمة يومياً من الساعة 4 صباحاً حتى 11:30 ليلاً.

تسليم الأمتعة مبكراً والخدمة المنزلية

لتسهيل سفر العائلات بصحبة الأطفال، تقدم طيران الإمارات أيضاً خدمة إنجاز الإجراءات من المنزل في دبي والشارقة، والتي تنفذها "دوبز DUBZ"، حيث ينهي الوكلاء الإجراءات في منزل العميل أو الفندق أو المكتب وينقلون الحقائب إلى المطار. يمكن حجز الخدمة ودفع الرسوم قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة. في حين تقدم هذه الخدمة مجاناً لركاب الدرجة الأولى.

أكشاك الخدمة الذاتية في المطار

أكشاك الخدمة الذاتية خيار سريع وسهل في المطار. ويمكن للمسافرين اتباع الخطوات على شاشة تعمل باللمس وإكمال عملية تسجيل الوصول أو تشغيلها بدون لمس باستخدام الهاتف المحمول، وعرض مسار الرحلة واختيار المقعد وإضافة رقم سكاي واردز طيران الإمارات. وهناك كاونتر خاص لتسليم أمتعة الذين ينهون إجراءات سفرهم عبر الإنترنت.

دعم إضافي حسب الحاجة

يمكن لأصحاب الهمم الحصول على دعم من طاقم طيران الإمارات وموظفي المطار المدربين عند السفر خلال فترة العيد. ويتضمن ذلك التخطيط مسبقاً للانتقال عبر مطار دبي الدولي لذوي الإعاقات الخفية، ومواقف مجانية لمدة ساعتين في المطار، وأولوية إجراءات السفر ومراقبة الجوازات والأمن وأولوية أو تأخير الصعود حسب الحاجة. يمكن للمسافرين مراجعة صفحة "السفر الميسر" على موقع Emirates.com للحصول على معلومات والاتصال بمكتب طيران الإمارات المحلي للاستفسارات.

المسار البيومتري

النفق الذكي في المبنى 3 بمطار دبي الدولي هو الأول من نوعه في العالم لمراقبة جوازات السفر، حيث يسير الركاب ببساطة عبر نفق ويتم إنهاء إجراءاتهم من قبل سلطات الهجرة بدون تدخل بشري أو الحاجة إلى ختم جوازات السفر. ويحتاج الأمر إلى صورة سريعة عند إنهاء الإجراءات لتسجيل صورة رقمية للوجه. ويمكن للمسافرين إنهاء الإجراءات والدخول إلى صالة طيران الإمارات الخاصة في الكونكورس B، والصعود إلى الطائرة عبر بوابات محددة عن طريق التعرف على الوجه أو باستخدام البطاقة.

البوابات الذكية

يتيح استخدام البوابات الذكية في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، المخصص لرحلات طيران الإمارات، تسريع إجراءات الهجرة عند السفر والعودة. ويمكن للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام جوازات السفر أو بطاقات الصعود إلى الطائرة أو بطاقات الهوية سارية المفعول. كما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو حاملي التأشيرة عند وصول الزائر بجواز السفر البيومتري استخدام البوابات الذكية أيضاً.