اتفاقية تتيح لسكان الإمارات خدمات مصرفية في المملكة المتحدة

أعلن كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف الهلال الرقمي التابع لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، عن توقيع اتفاقية جديدة مع بنك لندن والشرق الأوسط ومقره لندن، بهدف إتاحة الفرصة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، للاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة المتحدة من خلال بنك «Nomo». وأفاد بيان بأن الاتفاقية تتيح فتح حسابات جارية وحسابات توفير متعددة العملات في المملكة المتحدة، إضافة إلى إمكانية التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري لامتلاك عقارات في المملكة المتحدة من خلال تطبيقي «ADCB-Nomo» و«Al Hilal-Nomo».

وسيتيح التطبيقان التعامل بست عملات مختلفة، هي: الدرهم الإماراتي، الجنيه الإسترليني، الدولار الأميركي، اليورو، الدينار الكويتي، الريال السعودي، دون دفع أي رسوم، فضلاً عن إرسال الأموال إلى حسابات مصرفية في المملكة المتحدة دون أي رسوم، وإمكانية الادخار في حسابات الوديعة الثابتة لأجل بعملتي الجنيه الإسترليني والدولار الأميركي. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ورئيس مجلس إدارة مصرف الهلال، علاء عريقات: «تأتي هذه الاتفاقية في سياق تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز النمو من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، والاستمرار في الحفاظ على مكانة المجموعة الريادية». من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان، عادل عبدالوهاب الماجد: «تهدف شراكتنا إلى منح المتعاملين في دولة الإمارات فرصاً فريدة لاستثمار ثرواتهم وإدارتها دولياً، وتبسيط الإجراءات المصرفية، وتجنيبهم دفع رسوم عالية لقاء المعاملات العابرة للحدود».