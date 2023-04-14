«الإتحاد العقارية» تتفاوض لإعادة هيكلة الديون.. وتستهدف خفض خسائرها لـ 2.13 مليار درهم

كشفت شركة الإتحاد العقارية عن إجرائها مفاوضات لإعادة هيكلة الديون المتراكمة المتبقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات.

وأعلنت الشركة عن نجاحها في إعادة هيكلة ديون بقيمة 595 مليون درهم، وهو ما يمثل انجازاً رئيسياً، في حل الإلتزامات المالية القديمة من غالبية المقرضين، بحسب إفصاح لسوق دبي المالي.

وأكدت الشركة إلى أنها تهدف لتخفيض خسائرها المتراكمة من 2.9 مليار درهم إلى 2.13 مليار درهم في عام 2025، وذلك وفقاً لخطتها للتعافي ومعالجة الخسائر المتراكمة.

وتوقعت الشركة انخفاض الخسائر المتراكمة من 67.63% إلى 49.72% من رأسمالها البالغ 4.289 مليار درهم، وذلك في ديسمبر 2025.



وأكدت أيضا أنها ستمضي خلال العامين المقبلين في بيع الأصول غير الأساسية.

وتوقعت أن يولد ذلك سيولة إضافية تبلغ مليار درهم، والتي ستسمح بالتخلي عن القروض المصرفية والاستثمار في مشاريع عقارية جديدة.

وشددت الشركة على إلتزامها بتحسين محفظتها لتأجير التجزئة في «اب تاون مردف»، بالإضافة إلى تحسين مجتمع موتور سيتي.