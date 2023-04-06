الناقلات الوطنية تُحلّق إلى 552 وجهة بنهاية الربع الأول

واصلت الناقلات الوطنية، توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ انطلاق العام الحالي، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

ونجحت الناقلات الوطنية في التفوق على العديد من نظرائها إقليميا وعالمياً من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحلّيق نحو آفاق جديدة من النمو بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات بعد التعافي من تداعيات الجائحة.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها من الناقلات الوطنية، تصل رحلات الناقلات إلى نحو 552 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً أكثر من 141 وجهة لطيران الإمارات، و66 وجهة للاتحاد للطيران عبر 44 دولة، و116 وجهة لفلاي دبي، ونحو 190 وجهة للعربية للطيران انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمس في دولة الإمارات والمغرب ومصر بحيث تشمل وجهات "العربية للطيران أبوظبي"، فيما تضم محفظة ويز إير أبوظبي نحو 39 وجهة.

وحققت دولة الإمارات نمواً بنسبة 31% في السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تخطي السعة المجدولة للرحلات إلى الدولة 18.5 مليون مقعد بإضافة أكثر من 4.38 مليون مقعد جديد، ما يعكس تسارع وتيرة تعافي قطاع السفر في الإمارات، وفقاً لبيانات مؤسسة "أو إيه جي" المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

ومن المتوقع أن تواصل الناقلات الوطنية زخم النمو والانتعاش في الأعوام القادمة مستفيدة من الطلب القوي على السفر من وإلى الإمارات بعدما باتت في صدارة الوجهات المفضلة على مستوى العالم للسياحة والأعمال، لاسيما بعد النجاحات الضخمة التي حققتها الدولة في التعامل مع الجائحة ونجاح إكسبو2020 دبي، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة "COP 28" في 2023.

- الاتحاد للطيران..

استأنفت الاتحاد للطيران، رحلاتها خلال الربع الأول إلى مطار كولكاتا في الهند، بمعدّل سبع رحلات في الأسبوع من دون توقف، كما أطلقت شراكات داخلية متبادلة مع ثلاث شركات طيران شملت الخطوط الجوية الفلبينية، والخطوط الجوية النمساوية، وطيران إيرلينك الجنوب أفريقية، إلى جانب إعادة إطلاق شراكات داخلية مع بيمان بنغلادش واتفاقيات شراكة بالرمز مع طيران سيشل، وطيران "ITA"، وهو ما يعني مزيداً من الوجهات على امتداد شبكات خطوط الطيران الشريكة.

وتعتزم "الاتحاد للطيران" زيادة عدد رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية من 54 رحلة أسبوعياً حالياً لتصل إلى 64 رحلة أسبوعياً اعتباراً من الصيف القادم، بالإضافة إلى تدشين رحلات جديدة بين أبوظبي ولشبونة اعتبارًا من الثاني من يوليو 2023 في إطار خطتها لتوسعة شبكة وجهاتها لموسم الصيف

وستسيّر "الاتحاد للطيران" رحلتين في الأسبوع إلى مالقة اعتبارًا من 18 يونيو 2023، وإلى جزيرة ميكونوس اعتباراً من 16 يونيو 2023، لتتيح بذلك ما يقرب من 160 رحلة أسبوعيًا إلى 61 وجهة في أوروبا هذا الصيف، بزيادة تصل إلى 20% في أعداد المقاعد المتوافرة مقارنة مع العام الفائت 2022.

وستستأنف "الاتحاد للطيران" ابتداء من صيف 2023 تشغيل 4 من طائرات "إيرباص A380 " على رحلاتها بين أبوظبي ولندن، لتفسح المجال أمام زيادة الرحلات على الوجهات الحالية وإطلاق وجهات جديدة لاستقطاب المزيد من الزوار على نطاق أوسع من دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية.

- طيران الإمارات..

تغطي "طيران الإمارات" حالياً شبكة واسعة تشمل 141 وجهة في القارات الست تشمل 9 وجهات للشحن، فيما تواصل العمل على توفير سعة مقعدية أكبر لتلبية الطلب المتنامي على السفر وتوفير مرونة وخيارات للمسافرين عبر دبي من وإلى مختلف الوجهات.

وعززت "طيران الإمارات" عملياتها بنسبة 31% فيما يتعلق بـ"إجمالي المقاعد الكيلومترية المتاحة" منذ بداية سنتها المالية الجارية وكشفت النقاب عن خطط أخرى لزيادة سعة المقاعد لتواصل توسيع شبكتها العالمية وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب على السفر في جميع أنحاء العالم.

ونفذت الناقلة خلال الأشهر الماضية عملية نمو سريع لشبكتها التي شملت إعادة تقديم الخدمات لـ5 مدن وإطلاق رحلات إلى وجهة جديدة واحدة وإضافة 251 رحلة أسبوعيا إلى المسارات القائمة ومواصلة تحسين وتطوير المنتجات والخدمات على الأرض وفي الأجواء.

- فلاي دبي..

نجحت "فلاي دبي" في تحقيق نمو قوي في عملياتها التشغيلية في ظل الإنجازات العديدة التي حققتها الناقلة على صعيد الأداء التشغيلي والتوسع في الأسطول وشبكة الوجهات وتعزيز السمعة، وسط توقعات بأن تواصل أداءها القوي مع نمو من خانتين خلال العام 2023 و2024.

وستستمر "فلاي دبي" خلال العام الجاري، في الاستثمار في التقنيات الجديدة والبنية التحتية، وتوسيع شبكتها وتعزيز رحلاتها لدعم أسطولها وشبكتها المتنامية، حيث دشنت مؤخراً رحلاتها إلى مطار ميلان بيرغامو بواقع خمس رحلات أسبوعياً لتنمو شبكتها في إيطاليا إلى أربع وجهات تشمل كاتانيا ونابولي وبيزا.

- العربية للطيران..

تسير "العربية للطيران" رحلاتها إلى 190 وجهة حول العالم إنطلاقاً من مراكز عملياتها السبع في الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان.

وتسلمت الناقلة 10 طائرات جديدة وأنهت العام بأسطول مكون من 68 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321 تسير إلى أكثر من 190 وجهة في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

-العربية للطيران أبوظبي..

تواصل "العربية للطيران أبوظبي" خطتها التوسعية والتزامها بتلبية احتياجات عملائها من خلال توسيع شبكة وجهاتها العالمية لتوفير خيارات سفر أوسع مدعومة بالقيمة المضافة للمساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن تبدء الناقلة رحلاتها المباشرة انطلاقاً من أبوظبي إلى مدينة باكو في أذربيجان بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداءً من 13 سبتمبر القادم، كما ستطلق رحلات جديدة إلى كل من بغداد وأربيل في العراق، لتربط بين مطار أبوظبي الدولي وكل من مطاري بغداد الدولي وأربيل الدولي بواقع رحلتين أسبوعياً اعتباراً من 22 يونيو القادم.

واختتمت العربية للطيران أبوظبي عام 2022 بأسطول مكون من 68 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321 تسير إلى أكثر من 190 وجهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

- ويز إير أبوظبي..

رفعت "ويز إير أبوظبي" شبكة وجهتها من 36 بنهاية العام الماضي إلى 39 وجهة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مع استمرارها في توسيع عملياتها لتلبية مستويات الطلب المتزايدة من خلال تعزيز أسطولها الحديث والمستدام ليصل إلى تسع طائرات متطورة من طراز إيرباص "A321neo"، ما يعزز خطط الشركة الطموحة في إطلاق رحلات نحو وجهات جديدة.

وتتيح الطائرة الجديدة للشركة زيادة معدل الرحلات ومنح السياح والسكان في دولة الإمارات وسائر أنحاء العالم تجربة سفر ميسورة التكلفة نحو أفضل الوجهات العالمية، حيث تعتزم اعتباراً من موسم الصيف المقبل إطلاق رحلات إلى كل من بشكيك في قرغيزستان، مع استئناف برنامج الرحلات إلى كل من لارنكا وسانتوريني، وسوهاج في مصر.