4 من الإمارات في قائمة فوربس لأثرياء العالم

تربع مؤسس تطبيق "تيليغرام"، رجل الأعمال بافيل دوروف، على قائمة "فوربس" لأغنى أغنياء العالم في دولة الإمارات، وبلغت الثروة الصافية له نحو 11.5 مليار دولار، فيما جاء في المركز الثاني مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك" العقارية، حسين سجواني بثروة قدرت بنحو 4.5 مليارات دولار. كما جاء في المركز الثالث مؤسس بنك المشرق رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير بثروة قدرت بنحو 3 مليارات دولار، تلاه رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الفطيم بصافي ثروة قدرت بنحو 2.3 مليار دولار.

ويضم تطبيق تيليغرام أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريا حول العالم، حيث تنافس الشركة من مقرها في دبي تطبيقات شهيرة مثل فيسبوك وواتساب. ويحتل دوروف المركز 148 في قائمة فوربس لأغنى اغنياء العالم، بيد أن ثروته تراجعت من 17.2 مليار دولار في عام 2021 إلى 15.1 مليار دولار في العام الماضي. فيما نمت ثروة حسين سجواني من 2.4 مليار دولار في عام 2021 لتصل إلى 2.7 مليار دولار في 2022 ليحتل المركز 611 بين أثرياء العالم في 2023.

وبحسب بيانات فوربس، فقد تراجعت ثروة رجل الاعمال الاماراتي عبد الله الغرير من 2.8 مليار دولار في عام 2021 لتصل الى 2.6 مليار دولار في العام الماضي قبل أن ترتفع مجددا لتتجاوز مستوى العام 2021 وتصل الى 3 مليار دولار في العام الجاري. وتعمل شركات الغرير في قطاعات عدة من بينها البنوك والبناء والعقارات ويحتل الغرير المركز 982 في نفس القائمة لأثرياء العالم في عام 2023.

وكشفت "فوربس" عن أن ثروة رجل الاعمال الاماراتي، عبد الله الفطيم قد نمت من 2.2 مليار دولار في عام 2021 لتصل الى 2.5 مليار دولار في عام 2022، قبل أن تتراجع خلال العام الجاري لتصل الى 2.4، حيث تعمل مجموعة الفطيم في مجالات عدة من بينها قطاع التجزئة وتجارة السيارات.

وكان رجل الاعمال في مجال الأزياء، الفرنسي برنارد أرنو، قد تصدر قائمة "فوربس" لأغنى أغنياء العالم، وجاء بعده في نفس القائمة مؤسس شركة تيسلا الأميركية، أيلون ماسك، الذي كان على رأس قائمة العام الماضي ليحل ثانيا بعد تراجع ثروته من 219 مليار دولار في العام الماضي إلى 180 مليار دولار حالياً. كما احتل مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، المركز الثالث بثروة قدرت بنحو 114 مليار دولار.

وقالت المجلة في تقريرها حول الأثرياء إن تراجع سوق المال وارتفاع أسعار الفائدة الاميركية قد انعكست على ثروات اغنياء العالم بصورة ملموسة. وتبلغ قيمة ثروات أثرياء الكوكب الآن 12.2 تريليون دولار، بانخفاض قدره 500 مليار دولار من 12.7 تريليون دولار في مارس 2022. وفيما يحتل ثري فرنسي موقع أغنى شخص في العالم، للمرة الأولى، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تضم أكبر عدد من أصحاب المليارات، حيث يبلغ عدد أعضاء القائمة منها نحو 735 بما مجموعه 4.5 تريليون دولار من الثروات. كما تأتي الصين (بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو) في المرتبة الثانية، مع 562 مليارديراً بقيمة ثروات تقدر بنحو 2 تريليون دولار، تليها الهند، مع 169 مليارديرا بقيمة 675 مليار دولار. وتستخدم فوربس أسلوب حساب صافي الثروة من خلال أسعار الأسهم التي يمتلكها هؤلاء الأثرياء.