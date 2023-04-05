سوق السفر العربي 2023 يعلن عن جدول أعماله لرسم مستقبل السياحة المستدامة

أعلن سوق السفر العربي 2023 في نسخته الثلاثين؛ عن استضافته نخبة من أبرز صناع القرار الإقليميين وخبراء السفر من جميع أنحاء العالم تحت شعار "العمل نحو تحقيق الوصول إلى صافي الصفر"، والذي سينعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 1: 4 مايو 2023.

سيضم الحدث الذي يستمر أكثر من 150 متحدثًا في 63 جلسة، حيث يوضح صناع القرار وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم كيفية عملهم لدفع عملية إزالة الكربون داخل القطاع، كما سيضم المعرض أكثر من 2000 شركة عارضة وحوالي 34,000 مشارك من أكثر من 150 دولة.

و أبرز الحضور: وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري وفي وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصير، ووزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي، و وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز، ودمساعد نائب رئيس العمليات الدولية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي حور الخاجة؛ ومحمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، وسوجيت موهانتي رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية و مجموعة من كبار الشخصيات من القطاع الخاص لعرض الابتكارات المستدامة وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات واستكشاف الفرص.

ستكون مشاركة العارضين في سوق السفر العربي 2023 أعلى بنسبة 27٪ عن العام الماضي، مع نمو في جميع قطاعات المعرض، حيث شملت كلاً من: الشرق الأوسط (أكبر بنسبة 15.1٪)، وأوروبا (أكبر بنسبة 30.9٪)، وآسيا (أكبر بنسبة 18.6٪) وأفريقيا (أكبر بنسبة 44.7٪)، فضلاً عن تمثيل فعالية ترافيل تك والفنادق التي توسعت بنسبة 57.9٪ و23.5٪ على التوالي.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة المعرض إن النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي تسلط الضوء على أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع بما يتماشى مع شعار المعرض "العمل نحو تحقيق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية"، لافتة إلى استعراض أهم وأبرز الابتكارات والحلول المتطورة التي تقود الجيل القادم من السفر المستدام في الشرق الأوسط وما حوله.

سيتناول المتحدثون خلال سوق السفر العربي 2023 مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية القطاعية على مدار الأيام الأربعة للحدث، واستكشاف مجموعة متنوعة من الأساليب والسياسات والتقنيات مع إمكانية تشكيل قطاع سفر مستدام اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا للأجيال القادمة.

كما سيسلط المعرض الضوء على مستقبل السفر المستدام، حيث سيستكشف برنامج المؤتمر كيف من المحتمل أن تتطور اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة، مما يسمح للمندوبين بتحديد استراتيجيات النمو في القطاعات الرأسية الرئيسية مع توفير منصة للخبراء الإقليميين لاستكشاف مستقبل مستدام قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28)، والذي سينعقد في نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

كان سوق السفر العربي، أعلن عن إضافة فئة جديدة عن الاستدامة ولأول مرة في تاريخه للجوائز السنوية التي يتم فيها تكريم للشركات العارضة لعام 2023 بناءً على مدى أخذهم بعين الاعتبار التأثير البيئي لأجنحتهم وجهودهم للحد من انبعاثات الكربون الخاصة بها.