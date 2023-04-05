"الاتحاد للطيران": إتمام أول دفعة من البرنامج التدريبي لمنح رخصة طيار متعدد الطواقم

حققت الاتحاد للطيران، إنجازًا هامًا مع إتمام أول دفعة من طياريها المبتدئين برنامج التدريب الأساسي بنجاح على طائرة حقيقية طراز بوينغ 787 دريملاينر ضمن برنامج رخصة الطيار متعدد الطواقم.



وتنظم رحلات "التدريب الأساسي" لتدريب الطيارين المبتدئين على الإقلاع والهبوط تحت إشراف مدرّب طيران مؤهل، ليقوم من بعدها الطيارون المبتدؤون بخوض تدريبات متقدمة على أكثر الطائرات عريضة البدن كفاءة وتطورًا في السوق، وهي طائرات بوينغ 787 دريملاينر.



وأُطلق برنامج رخصة الطيار متعدد الطواقم لطائرات بوينغ 787 دريملاينر، والذي تم تطويره بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي والهيئة العامة للطيران المدني، في شهر أكتوبر من عام 2020، حيث صمم لتلبية الطلب المتزايد على طيارين ذوي كفاءة عالية في القطاع.



وبهدف الحصول على أعلى معايير الاحترافية والمهارة، صمم البرنامج لتدريب الطيارين المبتدئين ليصبحوا مؤهلين بالكامل لقيادة طائرات بوينغ 787 دريملاينر من خلال توفير منهج تدريبي متسارع ومتقدّم يستفيد من أحدث تقنيات التعليم الرائدة في القطاع.



ويوفر البرنامج للطيارين تدريبًا منظمًا ومصمما خصيصًا لتلبية متطلبات شركة الطيران، وطائراتها وبيئتها التشغيلية. ويشمل معرفة نظرية وتدريبًا لمحاكاة الطيران، إلى جانب تدريبات لقيادة الطائرة بإشراف أفضل مدربي الطيران المتخصصين على طراز تلك الطائرة.



وقال محمد البلوكي، الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية والتجارية في الاتحاد للطيران: "كان أول من أتم برنامج رخصة الطيار متعدد الطواقم لطائرات بوينغ 787 دريملاينر، هم الطيارون المبتدؤون الإماراتيون. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على التزام الاتحاد للطيران الكبير إزاء مواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تبنى منهجيات تدريبية عالية المستوى".



وأضاف : " من خلال برنامج الاتحاد للطيران التدريبي سيحصل الطيارون المبتدؤون على تدريبات متقدمة في قطاع الطيران التجاري مع استعداداتنا لمواصلة النمو خلال العام 2023 وما بعده."



وقام كل من مساعد طيار ثاني آية صالح العوذلي، وعبدالله رشيد الشيباني بقيادة رحلة التدريب الأساسي بإشراف الكابتن سوريج ويراسكيرا.



وتحدّثت آية صالح العوذلي، مساعد طيار ثاني، عن تجربتها، قائلة: "أود أن أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لقيادتنا الحكيمة وثقتهم الكبيرة بقدرات المرأة الإماراتية، إنني فخورة بكوني ضمن الدفعة الأولى للحصول على رخصة طيار متعدد الطواقم لطائرا بوينغ 787 دريملاينر، الذي تصدرته الاتحاد للطيران بجدارة."