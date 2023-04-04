"فيرمونت" لـ"الإمارات اليوم".. لهذه الأسباب نقلنا مقرنا الرئيسي إلى دبي

كشفت فنادق ومنتجعات "فيرمونت" الفندقية أنها نقلت رسمياً المقر العالمي للعلامة التجارية الفاخرة من باريس إلى دبي.

وأوضحت لـ"الإمارات اليوم" أنه تم اختيار دبي في نهاية المطاف لمكانتها القوية كمركز عالمي، والقرب الاستراتيجي من أوروبا وآسيا وأفريقيا مما يتيح سهولة الوصول إلى جزء كبير من العالم؛ فضلاً عن قدرة المدينة على جذب أفضل المواهب والعلامات التجارية والشركات والمستثمرين.