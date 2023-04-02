«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «سيمنس»

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، الرئيس التنفيذي لبرامج الشبكات في شركة «سيمنس»، سابين إرلينغهاجن، لمناقشة أحدث التطوّرات في تقنيات الشبكة الذكية.

حضر الاجتماع، الذي عقد في المقر الرئيس للهيئة، عدد من مسؤولي هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «سيمنس».

ناقش الاجتماع آخر التطوّرات في قطاع الطاقة، وسُبل تعزيز التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «سيمنس» في مجال تقنيات الشبكات الذكية.

وأكد الطاير ريادة الهيئة في تبني تقنيات الشبكة الذكية، لتعزيز كفاءة واستدامة عملياتها.

وأوضح أن «الشبكة الذكية للهيئة، باستثمارات إجمالية تصل إلى سبعة مليارات درهم حتى عام 2035، تتيح ميزات متقدمة، بما في ذلك إمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه».