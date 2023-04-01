«المركزي» يلغي ترخيص فرع بنك «إم تي إس» في أبوظبي

أعلن المصرف المركزي أنه تقرر إلغاء رخصة فرع بنك «إم تي إس» في أبوظبي وتصفية أعماله تحت إشراف «المركزي» خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع.

يأتي هذا القرار بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك «إم تي إس» الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف. وأوضح المصرف المركزي في بيان أنه خلال فترة تصفية الأعمال سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات، ما عدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط.