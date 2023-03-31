انخفاضات في أسعار الوقود خلال أبريل تصل إلى 11 فلساً

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، أمس، عن تسجيل أسعار الجازولين «البنزين» بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، «إي بلس 91» انخفاضات اعتباراً من الأول من أبريل 2023، بقيمة تراوح بين سبعة وثمانية فلوس للتر. كما سجل سعر لتر الديزل تراجعاً بقيمة بلغت 11 فلساً مقارنة بأسعار شهر مارس، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

واعتباراً من اليوم (الموافق الأول من أبريل)، يشهد سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» انخفاضاً من مبلغ 3.09 دراهم ليصل إلى 3.01 دراهم، بتراجع قيمته ثمانية فلوس، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» تراجعاً من سعر 2.97 درهم، ليصل إلى 2.90 درهم بانخفاض سبعة فلوس.

ويتراجع سعر لتر البنزين «إي بلس 91» من 2.90 درهم ليصل إلى 2.82 درهم بانخفاض قيمته ثمانية فلوس.

ويسجل سعر لتر الديزل انخفاضاً من 3.14 دراهم للتر سابقاً، ليصل إلى 3.03 دراهم، بتراجع قيمته 11 فلساً.