الإمارات تؤكد أهمية التعاون الدولي لتيسير التجارة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين، والذي عقد في الفترة من 28 إلى 30 مارس في مومباي تحت رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين، وترأس سعادة جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد وفد الدولة المشارك في الاجتماع الذي يعد الأول لعام 2023.

واستعرض سعادة جمعة الكيت رؤى دولة الإمارات حول العديد من القضايا المرتبطة بتنمية التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي، بما في ذلك جهود ومبادرات الدولة في تسريع نمو التجارة وتيسير حركتها عالمياً، وأهمية الشراكة والتعاون الدولي للاستفادة من أنشطة التجارة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وتعزيز العائد التنموي لها على مختلف الدول، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الدولية، وتسهيل التجارة من خلال منظومة أكثر قوة وكفاءة للبنية التحتية اللوجستية.

حضر الاجتماع أعضاء مجموعة العشرين والشركاء العالميون، بما في ذلك دولة الإمارات التي كانت من بين تسع دول تمت دعوتها للمشاركة في هذا الاجتماع، حيث تمت دعوة الدولة لهذه المشاركة خلال رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين في العام الماضي.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع مجموعة العشرين في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28)، ومنتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار (الأونكتاد)، والمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العام المقبل.

وستختتم رئاسة الهند لمجموعة العشرين بقمة قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي 9 و10 سبتمبر المقبل في نيودلهي، والتي ستسلط الضوء على ما تم إنجازه خلال الاجتماعات الوزارية، ومجموعات العمل، ومجموعات المشاركة على مدار العام.