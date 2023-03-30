«إكسبو 2020 دبي» يضيف 154.9 مليار درهم إلى اقتصاد الإمارات

توقع تقرير لشركة «إرنست ويونغ» (EY) أن يضيف معرض «إكسبو 2020 دبي» وإرثه، نحو 154.9 مليار درهم (42.2 مليار دولار) إلى اقتصاد الإمارات، في الفترة من عام 2013 (تاريخ الفوز بتنظيم إكسبو) إلى عام 2042.

كما توقع التقرير أن يدعم المعرض توفير فرص عمل تقدر بما يقرب من مليون و39 ألفاً من سنوات العمل بدوام كامل، أي ما يعادل أكثر من 35 ألفاً و600 وظيفة بدوام كامل سنوياً في دولة الإمارات خلال الفترة ذاتها.

قطاعات

وأظهر التقرير أن القطاعات الأكثر إسهاماً في إجمالي القيمة المضافة، تشمل قطاع تنظيم الأحداث وخدمات الأعمال (75.5 مليار درهم)، وقطاع البناء (31.9 مليار درهم) وقطاع المطاعم والفنادق (23.1 مليار درهم).

وأسهمت مرحلة ما قبل الحدث بنحو ربع إجمالي القيمة المضافة، فيما أضاف الحدث نفسه ما يقرب من 13%، في حين أن حصة الأسد من الفوائد الاقتصادية (62%) ستظهر في مرحلة الإرث.

قصة نجاح

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة «مدينة إكسبو دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «التزمنا منذ البداية بأن تحقق استضافة (إكسبو) الدولي فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية طويلة الأمد لدولة الإمارات والمنطقة والعالم، وأن تمتد الآثار الإيجابية إلى ما بعد الأشهر الستة لانعقاد فعاليات الحدث»، مضيفة: «على الرغم من تحديات جائحة عالمية، فقد أوفينا بهذا الوعد».

وتابعت الهاشمي: «بعد مرور عام على اختتام فعاليات (إكسبو 2020 دبي)، يظهر التقرير أن الحدث الدولي كان قصة نجاح متميزة وحدثاً بالغ الأهمية يعزز اقتصاد دولتنا، وتستمر آثاره المتتالية في تعزيز مكانتنا الدولية، ودفع عجلة نمو الأعمال وابتكار قطاعات جديدة وجذب الأحداث المهمة عالمياً، مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (COP28)، والذي تفخر (مدينة إكسبو دبي) باستضافته في نوفمبر المقبل».

تجربة غير عادية

من جانبه، قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديمتري كيركنتزس، إن «(إكسبو 2020 دبي)، الذي استمر 182 يوماً، تجاوز كل التوقعات مقدماً تجربة غير عادية للزوّار والمشاركين، وشكل الحدث الدولي القائم على رؤية تهدف لصنع مستقبل أفضل منصة للتنمية المستدامة في دولة الإمارات وخارجها، وتستمر هذه المنصّة عبر إرث الحدث الدولي، المتمثل في (مدينة إكسبو دبي) في خلق فرص جديدة للنمو في السنوات المقبلة».

وأضاف: «منذ البداية كان الإرث في طليعة التخطيط، وبعد الحدث أعادت (مدينة إكسبو دبي) استخدام أكثر من 80% من البنية التحتية التي تم إنشاؤها، حيث تشكل (مدينة إكسبو دبي) جزءاً لا يتجزأ من الخطة الحضرية الرئيسة لدبي 2040 وخطط النمو المستمر للإمارة، وتدفع قدماً بروح العمل الجماعي لـ(إكسبو 2020 دبي) عبر التنفيذ المستمر للبرامج والمبادرات والفعاليات التي تجذب الزوّار والشركات والمستأجرين لإضافة المزيد من التأثير والقيمة الاقتصادية».

التأثير المستدام

وأوضح كيركنتزس أن ذلك التأثير المستدام يتضمن برنامج «إكسبو لايف»، الذي يوفر التمويل والدعم للمبتكرين من أصحاب المشروعات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، والذي أعلن أخيراً، عن جولة جديدة للبحث عن حلول متعلقة بالمناخ، فضلاً عن برنامج (إكسبو للمدارس)، الذي رحب بنحو 25 ألف طالب من طلبة المدارس في مرحلته الجديدة في مدينة «إكسبو دبي»، للاستمرار في إشراك الشباب وإلهامهم، كما يشمل أيضاً برامج واسعة النطاق تجمع الشباب والشركات والمجتمع المدني والحكومات لتحقيق أهداف مدينة «إكسبو دبي»

نمو

بدوره، قال شريك - المعاملات وتمويل الشركات شركة «إرنست ويونغ»، روب مودي: «كأول (إكسبو) دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، حقق (إكسبو 2020 دبي) نجاحاً كبيراً، وواسع النطاق على المدى الطويل، وعزز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدولة الإمارات والمجتمعات حول العالم».

وأضاف: «من المتوقع أن تحقق (مدينة إكسبو دبي) نمواً وتطوراً إضافيين، وأن تدعم الأولويات الاستراتيجية والطموحات المستقبلية لدولة الإمارات».

تقدم

ولفت مودي إلى أن الأبحاث أظهرت أيضاً أن «إكسبو 2020 دبي»، حقق تقدماً على نطاق عالمي، حيث أشادت الدول المشاركة البالغ عددها 192 دولة بالفوائد التي جنتها من حيث التجارة والشراكات التجارية وسُمعتها الدولية، واتفاقيات التبادل الثقافي، فضلاً عن الدبلوماسية والتعاون الدوليين.

وأشار إلى أنه فضلاً عن ذلك تم الكشف، أخيراً، عن خطط لتطوير مشروعات سكنية مميزة، تبشر بالمرحلة التالية في رحلة مدينة المستقبل الذكية والمستدامة التي ترتقي بأساليب العيش.

«مدينة إكسبو دبي»

منذ الافتتاح الرسمي لـ«مدينة إكسبو دبي» في أكتوبر 2022، استقطبت مئات الآلاف من الزوّار للاستمتاع باحتفالات حي رمضان المستمرة، ومدينة الشتاء، ومدينة المشجعين واحتفالات رأس السنة الصينية الجديدة، وليالي السينما، وتجربة الأحداث الرائعة، بما في ذلك ماراثون دبي، وسباق الدرّاجات ورالي غامبول 3000 الرياضي. ومع استمرار افتتاح العديد من المعالم والوجهات، باتت التذكرة المميزة بقيمة 120 درهماً، والتي تتيح الدخول إلى «تيرا» جناح الاستدامة، و«ألف» جناح التنقل، وجناح الرؤية والمرأة وأجنحة «قصص أمم» الثلاثة، إحدى أكثر التذاكر روّاجاً في «مدينة إكسبو دبي».