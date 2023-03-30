دبي تطلق منصة «ميتافيرس» لتسوية المنازعات

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، عن إطلاق منصة «ميتافيرس» لفض المنازعات، التي تعد نقلة نوعية لحل النزاعات بالوسائل البديلة على مستوى العالم.

وأفاد المركز في بيان بأن هذه المنصة ستسهم في توفير مساحة خاصة ضمن الواقع الافتراضي، تسمح للأطراف المشاركة في تطبيق إجراءات تسوية المنازعات من أي مكان في العالم، ما يلغي ضرورة السفر والتنقل، وجعل التحكيم أكثر استدامة.



وسائل بديلة

يأتي إطلاق هذه المنصة كجزء من التزام مركز دبي للتجكيم الدولي، بتحقيق أهدافه المتعلقة بالاستدامة وإمكانية الوصول، وتحقيق الإنصاف في فض وتسوية المنازعات، إذ ترتكز استراتيجية المركز حول توفير خدمات مميزة في مجال فض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة تتمتع بأعلى مستويات الفعالية، وتتيح فرصاً متساوية لجميع الأطراف للمشاركة في إجراءات تسوية المنازعات، ما يقلل من التكاليف المادية.



تقنيات حديثة

وأوضح مركز دبي للتحكيم الدولي، انه يستخدم في منصة «ميتافيرس» الخاصة به أحدث التقنيات لتوفير التواصل السلس، وتسهيل مشاركة المستندات، والتعاون في الوقت الفعلي بين المشاركين.

ولفت إلى أنه ومع تواصل واستمرار تطور استخدامات منصة «ميتافيرس»، فإن المركز يتوقع للأطراف المشاركة، الاستفادة من المزيد من الطرق المبتكرة في حل النزاعات الافتراضية، مثل التحليلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتدابير الأمان المحسّنة، والصور الرمزية المخصصة لتجربة افتراضية أفضل.



مركز عالمي

وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، الدكتور طارق حميد الطاير: «يعتبر إطلاق منصة (ميتافيرس) لمركز دبي للتحكيم الدولي، ثمرة جهود بذلت على مدار شهور عدة، ونتيجة للعمل الجاد، وتفاني فريق عمل متخصص، وتأكيداً على أولويتنا في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لفض المنازعات، وترسيخاً لمكانتنا كمركز رائد في التحكيم الدولي، وكفاءتنا في تقديم طرق مبتكرة وجديدة لفض المنازعات، كما تعكس المنصة رؤيتنا بأن نكون الوجهة العالمية المثلى لفض المنازعات».



مواكبة التقنيات

وتتوافق «استراتيجية دبي للميتافيرس» مع التزام دبي بتبني التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية، كمحركين رئيسيين لتسريع وتيرة العمل ومواصلة عمليات التطوير والتنمية، إذ يؤكد مشروع «ميتافيرس» لمركز دبى للتحكيم الدولي، على أهمية مواكبة التقنيات الناشئة، والبقاء دائماً في الطليعة، لتقديم خدمات ذات مستوى عالمي، والحفاظ على ميزة تنافسية على المستوى العالمي.



قواعد تحكيم جديدة

ولفت مركز دبي للتحكيم الدولي، إلى أنه ومنذ إصدار المرسوم رقم (34) لعام 2021، فقد حقق المركز إنجازات بارزة من خلال إصدار قواعد تحكيم جديدة في عام 2022، التي حققت بدورها نقلة نوعية لخدمات التحكيم التابعة للمركز، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتسوية المنازعات.

وفضلاً عن ذلك، أكمل مركز دبي للتحكيم الدولي استراتيجيته الجديدة، والتي سيتم إطلاقها خلال الربع الثاني من عام 2023، إضافة إلى تحسينات في حوكمة المركز وعملياته وإطلاق هويته المرئية الجديدة.



مركز دبي للتحكيم الدولي

ويعتبر مركز دبي للتحكيم الدولي أكبر مركز تحكيم دولي في المنطقة لفض المنازعات، حيث يسمح المركز للأطراف من جميع الجنسيات والسلطات القضائية بتسوية منازعاتهم التجارية خارج المحاكم القضائية.

وتم تأسيس المركز عام 1994 تحت مسمى «مركز التوفيق والتحكيم التجاري» لدى غرفة تجارة وصناعة دبي، وتطور ليصبح «مركز دبي للتحكيم الدولي» في عام 2004 وفق المرسوم رقم (10) لعام 2004.

وأصدر المركز قواعد التحكيم الجديدة في عام 2022، لتحسين كفاءة إجراءات التحكيم، وتعزيز مكانة دبي كمركز دولي لتسوية المنازعات من خلال طرق بديلة.

وتتمثل مهمة المركز في تقديم خدمات بديلة لا مثيل لها لتسوية المنازعات من خلال تبني التميز، والنزاهة، والإنصاف كمبادئ توجيهية لها.

ويعزز إطلاق منصة «ميتافيرس» للمركز، قدرته على توفير حلول بديلة دولية للنزاعات، ما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمركز.



