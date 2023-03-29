«الاتحاد للطيران» تطلق إولى رحلاتها إلى «بكين داشنغ الدولي»

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، عن إطلاق أولى رحلاتها المجدولة بين أبوظبي و«مطار بكين داشنغ الدولي»، أمس الموافق 28 مارس 2023.

وأفادت الشركة في بيان لها بأن الرحلة الافتتاحية رقم «EY888»، المشغلة عبر طائرة «بوينغ 787 دريملاينر»، تأتي مع انتقال رحلات «الاتحاد للطيران» المغادرة من أبوظبي إلى «مطار بكين داشنغ»، بعد أن كانت تحط في «مطار بكين كابيتال الدولي».

وبحسب البيان، فإن من المقرر أن تغادر أولى رحلات «الاتحاد للطيران»، مطار بكين داشنغ، غداً في 30 مارس الجاري، متيحة للمسافرين الذين اختاروا أبوظبي وجهة نهائية أو لتوقف قصير، استكشاف الإمارة بما تحمله من مناطق جذب وأنشطة فنية وثقافية غنية، كما تتيح للراغبين بمتابعة السفر إلى أكثر من 70 وجهة حول العالم عبر مطار أبوظبي الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في «الاتحاد للطيران»، آريك دي: «مع عودة فتح الصين أبوابها أمام المسافرين، وعودة انتعاش قطاع الطيران والسياحة، يسرّنا أن نشهد النقلة التي طال انتظارها لخدمة الرحلات المجدولة إلى مطار بكين داشنغ الدولي، والتي من شأنها أن تعزز التزامنا تجاه نمو سوق الطيران والسفر وإزاء ضيوفنا من المسافرين الصينيين».

بدوره، قال المدير العام لشؤون الطيران في مطار بكين داشنغ الدولي، وانغ ياكي: «وقّعت شركة أبوظبي للمطارات مذكرة تفاهم لإقامة شراكة مع مطار بكين داشنغ الدولي في عام 2019، عززت الروابط بين العاصمتين»، لافتاً إلى أن «الاتحاد للطيران» تعد واحدة من أوائل شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تنتقل إلى «مطار بكين داشنغ الدولي».