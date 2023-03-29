الإمارات وكوستاريكا تطلقان محادثات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وقع وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة الخارجية الكوستاريكي، مانويل توفار ريفيرا، أمس، بياناً وزارياً مشتركاً بشأن بدء المحادثات الأولية للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وكوستاريكا.

جاء ذلك خلال استقبال الزيودي الوفد الكوستاريكي الوزاري بمقر وزارة الاقتصاد في دبي.

وقال الزيودي: «نبني اليوم محطة مهمة ومؤثرة في مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وكوستاريكا، من خلال إطلاق المحادثات الأولية بشأن توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما». وأضاف أن «كوستاريكا تعد شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة أميركا الوسطى».

وأشار الزيودي إلى أن التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية 216 مليون درهم خلال عام 2022 بنسبة نمو 19% مقارنة بعام 2021.

وقال: «سنواصل العمل من خلال برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، من أجل دعم رؤية الدولة في بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية العالمية المستهدفة، بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى مضاعفة الاقتصاد الوطني من 1.49 تريليون درهم إلى ثلاثة تريليونات درهم، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031».