«مطارات دبي».. أحد أفضل العلامات التجارية لأصحاب العمل في «جوائز لينكد إن للمواهب 2023»

حازت مؤسسة مطارات دبي، التي تتولى عمليات تشغيل وتطوير مطاري: «دبي الدولي» و«دبي ورلد سنترال»، على جائزة كأحد أفضل العلامات التجارية لأصحاب العمل في «جوائز لينكد إن للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» للعام الجاري، وذلك ضمن فئة الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف.

وأفادت «مطارات دبي» في بيان، بأن الجائزة تهدف إلى تكريم المؤسسات والشركات التي تركز بشكل كبير على بناء علامة تجارية متفاعلة مع جمهورها بطريقة هادفة من خلال منصة «لينكد إن»، لافتة إلى أنها كُرّمت تقديراً لجهودها المتواصلة نحو ترسيخ ثقافة وقيم المؤسسة عبر المنصة، وتعزيز التفاعل مع أكثر من 814,6 ألف متابع عبرها.

وبحسب البيان، فقد جاء حصول «مطارات دبي» على المرتبة الثانية في هذه الفئة، تأكيداً على الحضور المتواصل للمؤسسة على منصة «لينكد إن»، وذلك عبر مشاركتها المحتوى الذي يساعد موظفي المؤسسة والمجتمع المحلي، فضلاً عن إنشاء محتوى يضفي طابعاً إنسانياً للعلامة، والذي يركز على تحفيز وتمكين الموظفين كسفراء وممثلين عن المؤسسة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الموارد البشرية في «مطارات دبي»، مشاري البناي: «يعتبر تمكين الموظفين خلال فترة عملهم في (مطارات دبي) ركيزة أساسية في النجاحات التي نحققها، كما أن تنفيذ الاستراتيجيات المطلوبة عبر (لينكد إن) ساعدنا بالتواصل مع كافة موظفينا عبر مشاركة المحتوى الذي يتمحور حول تمكين الأشخاص وتحفيزهم، الأمر الذي يسمح في تعزيز مواهبهم في جميع أجزاء وأقسام المؤسسة».

وأضاف: «يأتي هذا التكريم المميز الذي حصدناه كتأكيد على التزامنا ببناء بيئة اجتماعية في الأقسام كافة، وبالتالي تمكين موظفين قادرين على تغيير قواعد اللعبة في المستقبل».

يشار إلى أن اختيار الفائزين بهذه الجائزة يعتمد على دراسة أداء ونتائج وتأثير مختلف المؤسسات التي تستفيد من حلول المنصة.

وقد تضمنت معايير اختيار الفائزين، الشركات التي بنت سمعة قوية كصاحب عمل، وتتفاعل بأسلوب هادف مع متابعيها، إضافة إلى مشاهدات صفحة الشركة على المنصة، ونسبة ازدياد أعداد المتابعين، وطريقة تفاعل مختلف الواهب مع محتوى الشركة على المنصة عبر الإعجاب والتعليق والمشاركة.