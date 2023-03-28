كرايستشيرش النيوزيلندية ترحّب بعودة عملاقة «طيران الإمارات»

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن هبوط طائرتها العملاقة (A380) في مطار «كرايستشيرش» النيوزيلندي، مستأنفة رحلاتها اليومية من دبي إلى تلك المدينة النيوزيلندية عبر سيدني، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات.

ورحب بطائرة «طيران الإمارات» حشد من المتفرجين على محيط المطار، حيث شاهدوا الطائرة تعبر قوس المياه احتفالاً بعودتها، قبل التوقف أمام ممثلي وسائل والإعلام والسفر وكبار الشخصيات في مبنى الرحلات الدولية.

وكانت رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 412» غادرت دبي في الساعة 10:15 صباحاً، وتوقفت في سيدني، قبل استئناف طيرانها نحو كرايستشيرش، التي وصلتها في الساعة 1:55 من بعد ظهر اليوم التالي (بتوقيت نيوزيلندا).

واعتبر نائب رئيس العمليات التجارية لـ«طيران الإمارات» لمنطقة أستراليا ونيوزيلندا، باري براون، الاستقبال بأنه يجسد مدى تميز طائرة A380 وأهميتها بالنسبة إلى كرايستشيرش منذ وصولها للمرة الأولى في عام 2016.

وأضاف: «لم تعد كرايستشيرش أصغر مدينة على شبكة طائرات الإمارات A380 فحسب، بل أصبحت نيوزيلندا الآن أول دولة على شبكتنا تخدمها طائرات A380 بأربع مقصورات، وأفضل منتج لدينا حتى الآن. لقد كانت استجابة المتعاملين هائلة منذ البدء في بيع التذاكر، داخل كرايستشيرش وخارجها، والطلب عليها في ازدياد».

من جانبه، رحّب عمدة مدينة كرايستشيرش، فيل موغر، بالركاب والطاقم. وقال: «تعد عودة طائرة (طيران الإمارات) A380 دفعة كبيرة لمدينتنا والجزيرة الجنوبية عموماً، وتجسد انفتاحنا للعمل والترحيب بالمسافرين بعد سنوات من قيود جائحة (كورونا)».

ويأتي استئناف «خدمة دبي/ كرايستشيرش» في إطار توسيع سعة المقاعد عبر شبكة «طيران الإمارات» العالمية، التي تعززت بنسبة 31% (إجمالي المقاعد الكيلومترية المتاحة) منذ بداية السنة المالية. وشمل هذا التعزيز إعادة تشغيل طائرة الإمارات A380 بين دبي وأوكلاند من دون توقف في ديسمبر 2022