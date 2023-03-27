تقرير يرصد المناطق الأكثر بحثاً عن شقق قريبة من «مولات» دبي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» العقاري، أشهر المناطق السكنية لاستئجار شقق قريبة من مراكز التسوّق التجارية (المولات) في دبي، وفقاً لمؤشر البحث الخاص بالموقع.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن مراكز التسوّق التجارية في دبي توفر كل ما يبحث عنه سكان وزوّار دبي من مستلزمات، في وقت يُعدّ فيه السكن على مقربة منها ميزة استثنائية.

وبحسب التقرير، تصدرت منطقة «ديرة» قائمة أشهر مناطق سكنية قريبة من مراكز التسوّق في دبي بنسبة بحث 30.87%، في حين حصلت منطقة «دبي مارينا» على المرتبة الثانية بنسبة بحث 28.29%، تلتهما منطقة «البرشاء» بنسبة بحث 16.93%، ثم منطقة «داون تاون دبي» بنسبة بحث16.51%، و«شارع الشيخ زايد» بنسبة بحث 7.40%.

منطقة «ديرة»

وفصّل التقرير ثلاث مناطق هي: منطقة «ديرة»، التي تعتبر واحدة من أفضل مناطق استئجار الشقق السكنية في دبي، وخياراً مثالياً للعديد من الباحثين عن شقق للاستئجار في الإمارة، وذلك نظراً إلى متوسط القيمة الإيجارية المعقول مقارنة بالخدمات التي تقدمها.

وتتميز هذه المنطقة بوفرة العقارات السكنية، والمواصلات العامة، ومواقف السيارات، فضلاً عن مراكز التسوّق القريبة منها مثل: «ديرة سيتي سنتر»، و«مركز الغرير»، «الريف مول»، و«سينشري مول».

كما تضم المنطقة مجموعة واسعة من العقارات بمساحات متفاوتة، وبمتوسط إيجار يصل إلى 57 ألف درهم سنوياً، فيما يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لوحدة سكنية من فئة «استوديو» نحو 30 ألف درهم سنوياً، ولفئة «غرفة وصالة» 45 ألف درهم سنوياً، ولفئة «غرفتين وصالة» 65 ألف درهم، ولفئة ثلاث غرف وصالة 89 ألف درهم.

«دبي مارينا»

تتخذ منطقة «دبي مارينا» موقعاً استراتيجياً بالقرب من مختلف مناطق المدينة ومراكز التسوّق التجارية، وفي هذه المنطقة تنوّع ثقافي لا مثيل له، فضلاً عن كونها منطقة سياحية بامتياز، إذ يرتادها السياح والمقيمون لممارسة مختلف الأنشطة الممتعة، مثل: التزلج على الماء، وركوب القوارب، والسباحة.

أما خيارات المراكز التجارية القريبة في هذه المنطقة، فتتعدد، ومنها: «دبي مارينا مول»، و«مركز الشاطئ جميرا» و«ابن بطوطة مول».

ووفقاً للتقرير، فإنه يمكن العثور على العديد من خيارات الشقق بمتوسط إيجار سنوي يصل إلى 140 ألف درهم، فيما يبدأ متوسط القيمة الإيجارية لفئة «استوديو» من 66 ألف درهم، ولفئة «غرفة وصالة» 101 ألف درهم، ولفئة «غرفتين وصالة» 151 ألف درهم. كما يمكن العثور على شقق من ثلاث غرف نوم وصالة بمتوسط إيجاري يبلغ 228 ألف درهم.

منطقة «البرشاء»

تُعدّ منطقة «البرشاء» إحدى أشهر المناطق السكنية القريبة من مراكز التسوّق في دبي، وتستقطب العائلات والأفراد على حدٍ سواء، نظراً إلى المزايا التي تتحلى بها، وهي: الإيجارات المعقولة، والمرافق والخدمات الوفيرة، إضافة إلى تنوّع الوحدات السكنية فيها. كما تتجه أنظار الأفراد والعائلات نحو المنطقة، لقربها من محطات «مترو دبي» والمولات، مثل: «مول الإمارات»، و«البرشاء مول»، و«غاليريا مول البرشاء».

يصل متوسط الإيجار السنوي في «البرشاء» إلى 67 ألف درهم، فيما يبلغ متوسط الإيجار لفئة «استوديو» 42 ألف درهم، ولفئة «غرفة وصالة» 55 ألف درهم، ولفئة «غرفتين وصالة» 77 ألف درهم، ليرتفع إلى 105 آلاف درهم لفئة ثلاث غرف وصالة.

• السكن على مقربة من مراكز التسوّق التجارية في دبي ميزة استثنائية للمقيمين والزوّار.