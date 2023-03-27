«فايننشال تايمز»: «دي بي ورلد» الخامسة عالمياً في استثمارات الخدمات اللوجستية

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» استثمارها أكثر من 10 مليارات دولار (37.3 مليار درهم) في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية منذ عام 2012، ما يضعها بين أفضل خمسة مستثمرين على مستوى العالم، وذلك وفقاً لأحدث بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن مجموعة من المستشارين الدوليين في شؤون الاستثمارات حول العالم.

المركز الخامس

وكانت «إف دي آي إنتليجينس»، التابعة لمؤسسة «فايننشال تايمز» أعلنت، في أحدث تقرير نشرته حول الاستثمارات المباشرة في مجال الخدمات اللوجستية، قائمة الشركات الخمس الأُول لعام 2022، حيث نالت «دي بي ورلد» المركز الخامس على مستوى العالم بين جميع الشركات في القيمة الإجمالية للاستثمارات المباشرة التي خصصتها لقطاع الخدمات اللوجستية عالمياً.

وبلغ إجمالي استثمارات «دي بي ورلد» في مجال الخدمات اللوجستية خلال العام الماضي 320 مليون دولار أميركي (1.18 مليار درهم)، رغم الظروف الاقتصادية المفعمة بالتحديات، وتراجع الطلب على الخدمات اللوجستية، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتتضمن قائمة المراكز الخمسة الأولى شركات أخرى مثل «أمازون»، عملاقة التجارة الإلكترونية الأميركية، وشركة «إيه بي مولر- ميرسك» الدنماركية، فيما جاءت «دي بي ورلد» ضمن القائمة كشركة وحيدة من خارج الولايات المتحدة الأميركية أو أوروبا.

مكانة عالمية

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «تبرز البيانات التي نشرتها (إف دي آي إنتليجينس) مكانتنا العالمية المتميزة في قطاع الخدمات اللوجستية، ليس في العام الماضي وحسب، بل بشكل مستمر على مدى العقد الماضي».

وأضاف: «تلامس الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية حياة الناس اليومية حول العالم، حيث يكون الأثر محسوساً في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى نعمل بشكل غير مرئي لضمان حصول الأفراد والشركات على البضائع والسلع التي يحتاجونها، فيما تتيح بنيتنا التحتية المتقدمة فرصاً تجارية غير مستغلة، وتسهم في تنمية الاقتصادات، وتوافر السلع بأسعار معقولة للجميع».

وتابع بن سليم: «يسهم استثمارنا في الاقتصادات النامية في جعل تدفق حركة التجارة أكثر انسيابية حول العالم، ويسهّل تسريع النمو الاقتصادي لهذه البلدان، ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ويولّد آلاف الوظائف، ما يعزز جودة الحياة للمجتمعات».

تحولات كبيرة

وكانت أحدث دراسة بحثية لتقرير «التجارة في مرحلة انتقالية» في يناير الماضي، التي أجريت بتكليف من «دي بي ورلد»، بالشراكة مع «إيكونوميست إمباكت»، كشفت عن ظهور تحوّلات كبيرة في العولمة، مع توجه متسارع للشركات نحو نقل مرافق التصنيع الخاصة بها لتجاور أسواق مستهلكيها بهدف حماية أعمالها من اضطرابات سلاسل التوريد، بينما تؤدي السياسات الحمائية المتزايدة إلى تقسيم العالم إلى تكتلات تجارية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 96% من الشركات المشاركة في الدراسة، أكدت أنها تجري تغييرات في سلاسل التوريد الخاصة بها نتيجة الأحداث الجيوسياسية.

توسيع الشراكات

وتمثّلت إحدى الأولويات الرئيسة لـ«دي بي ورلد» في عام 2022 في توسيع شراكاتها الاستراتيجية، كما عززت علاقتها مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند لجمع استثمارات بنحو 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم)، وأنشأت منصة استثمارية جديدة مع المؤسسة البريطانية «بريتيش إنترناشونال إنفستمنت» لتسريع الاستثمار في إفريقيا.

قارة إفريقيا

وتعد القارة الإفريقية أحد مجالات التركيز الرئيسة لـ«دي بي ورلد»، من خلال تطوير ميناء «ندايان» في السنغال، وهو يمثل بداية استثمار ضخم للمجموعة بقيمة مليار دولار، الذي يعد أكبر استثمار في قطاع الموانئ في إفريقيا.

وقد أسهم ميناء «داكار» الذي يقع على مقربة من ميناء «ندايان» في تحقيق زيادة بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي للسنغال.

كما تشهد خطط توسيع إمكانات العمليات في الموانئ، المزيد من التقدم في ميناء «كوسيدو» بجمهورية الدومينيكان، فضلاً عن أن توسعة ميناء «كالاو» في بيرو ستنشئ واحدة من أكبر محطات الحاويات الفردية في أميركا الجنوبية عند إنجاز المشروع في وقت لاحق من العام الجاري.

ميناء «لندن جيتواي»

بدورها، برزت المملكة المتحدة كوجهة رئيسة أخرى للاستثمار، فقد استثمرت مجموعة «دي بي ورلد» على مدى العقد الماضي ملياري جنيه إسترليني (8.99 مليارات درهم)، لدعم إنشاء آلاف الوظائف. كما عملت على تخصيص استثمار إضافي بقيمة مليار جنيه إسترليني للعقد المقبل، حيث خصص منه 350 مليون جنيه إسترليني لإنشاء رصيف رابع جديد في ميناء «لندن جيتواي»، الذي لايزال قيد الإنشاء.

ولفتت «دي بي ورلد» إلى أنها تقوم ببناء بنية تحتية جديدة في ميناء «كونستانتسا» في رومانيا، بما في ذلك محطة حاويات جديدة للبضائع المدحرجة، لتحويلها إلى واحدة من أهم مراكز الشحن ومركبات الموانئ والمحطات على البحر الأسود.