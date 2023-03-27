الشراكة مع «بيزنس فنلاند».. أبرز مخرجات «إنفستوبيا 2023»

أعلنت منصّة الاستثمار العالمية (إنفستوبيا) عن أبرز مخرجات مؤتمرها السنوي، الذي استضافته العاصمة أبوظبي يومي الثاني والثالث من مارس 2023، ومنها الشراكة مع «بيزنس فنلاند»، الهيئة الاقتصادية الحكومية في فنلندا المعنية بتمويل الابتكار والترويج للتجارة والسفر والاستثمار، لاستكشاف فرص استثمارية في القارة الإفريقية.

وناقشت النسخة الثانية من «مؤتمر إنفستوبيا 2023» ثلاثة محاور هي: استشراف الفرص في اقتصاد اليوم، ومستقبل ثروات الدول، وفرص النمو للاقتصاد منخفض الكربون. وتضمن المؤتمر 35 جلسة وطاولة مستديرة، بمشاركة 2000 مستثمر ومسؤول حكومي وورائد أعمال ينتمون لـ40 دولة.