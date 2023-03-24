«الإمارات» سادس أكبر مجموعة طيران في العالم من حيث الإيرادات

حلّت «مجموعة الإمارات» في المركز السادس كأكبر مجموعة من حيث الإيرادات المعلنة في العالم خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية، وفقاً لبيانات «سيريوم» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وأظهرت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «مجموعة الإمارات» قفزت إلى المركز السادس عالمياً، مقارنة بالمركز السابع في عام 2019 أي مستويات ما قبل الجائحة.

وأوضحت البيانات أن المجموعة استطاعت تحقيق إيرادات قوية بلغت 15.33 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية التي تبدأ في الأول من أبريل بنسبة نمو بلغت 128%، مقارنة بالنصف الأول من السنة المالية الماضية 2021 و2022.