غرفة تجارة دبي تتجاوز هدفها وتنشئ 105 «مجموعات عمل»

نجحت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة «غرف دبي»، في تجاوز هدفها المقرر بإنشاء 100 مجموعة عمل بحلول مارس من العام الجاري، حيث أطلقت، أخيراً، 29 مجموعة أعمال جديدة، ليصل مجموعها الحالي بذلك إلى 105 «مجموعات عمل».

مكانة دبي

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تحرص غرفة دبي على توظيف جميع الإمكانات والقدرات، لتحقيق رؤية القيادة التي تضع الارتقاء بقطاع الأعمال ضمن اهتماماتها. ويأتي هذا الإنجاز اليوم ليؤكد العمل المتواصل والدؤوب، لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للمال والأعمال، وضمن البيئات الأكثر جذباً للاستثمار على مستوى العالم».

بيئة الأعمال

وأكد لوتاه أن «مجموعات الأعمال» كانت وستبقى إحدى الركائز الرئيسة لتطوير بيئة الأعمال المتميزة في الإمارة، نظراً إلى الدور المحوري الذي تقوم به في تطوير أداء القطاعات الحيوية والأكثر إسهاماً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتابع: «لدى الغرفة اليوم 105 (مجموعات أعمال)، ولدينا خطط طموحة لإطلاق المزيد من المجموعات، بما يضمن تحقيق الرؤية الاستراتيجية للغرفة بتغطية جميع القطاعات الاقتصادية، والذي يتعزّز من خلال التنوّع والاتساع الكبير للأنشطة الاقتصادية الذي تتميز بها الإمارة».

«مجموعات الأعمال»

وتعد «مجموعات الأعمال» ضرورية لضمان تمثيل جميع قطاعات الأعمال والاقتصاد في دبي، في وقت تلعب فيه غرفة تجارة دبي دوراً حاسماً في دعم «مجموعات الأعمال»، عبر توفير منصّة مهمة لتبادل الحوار الشفاف بين الجهات الحكومية، وأصحاب المصلحة في القطاعات المعنية بشأن السياسات الناظمة لقطاعاتهم، وتعزيز قدرتها التنافسية وصولاً إلى زيادة إسهاماتهم في اقتصاد دبي.

• محمد لوتاه

«مجموعات الأعمال إحدى الركائز الرئيسة لتطوير بيئة الأعمال المتميزة في دبي».

29 مجموعة عمل

تشمل «مجموعات الأعمال» الـ29 الجديدة التي أطلقتها غرفة تجارة دبي:

الجلود والأحذية.

العطور ومستحضرات.

التجميل والعناية الشخصية.

المعدات الرياضية وملحقاتها.

الهواتف المحمولة.

إعادة التدوير.

تجار التبغ.

عمل القهوة.

الإعلام والعلاقات العامة.

وسطاء الأوراق المالية

والخدمات الاستثمارية.

الخدمات المهنية والتجارية.

حقوق الملكية الفكرية.

خدمات مراكز الاتصال.

مستشارو الموارد البشرية.

خدمات توريد القوى العاملة.

المحاسبون ومستشارو الضرائب.

الخدمات البريدية.

مراكز اللياقة البدنية.

عيادات ومراكز جراحة اليوم

الواحد.

مراكز العلاج الطبيعي وإعادة

التأهيل.

متاجر الخدمات البيطرية

والحيوانات الأليفة.

مراكز التسوّق.

بيوت العطلات.

الفنادق.

المتنزهات الترفيهية وخدمات

الاستجمام.

الآلات الكهربائية والصناعية.

تصليح السفن والقوارب.

قطع غيار السيارات.

الطيران.

الجامعات.