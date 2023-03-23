«دبي للسلع المتعددة» يطلق عُملات إماراتية من الذهب والفضة

كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن نماذج أولية لسلسلة جديدة من عُملات السبائك الذهبية والفضية، التي تحتفي بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدار الـ50 عاماً الماضية، مشيراً إلى أن هذه العُملات ستكون متاحة للشراء بعد شهر رمضان.

وأفاد المركز في بيان، أمس، بأنه تم الإعلان عن العُملات الجديدة خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2022، وهي نتاج شراكة مع «تشيك مينت»، المورّد الرسمي للعُملات المعدنية للبنك المركزي التشيكي.

ووقع اتفاقية الشراكة كل من الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في «تشيك مينت»، ميشال درتينا.

وتمثل النماذج الأولية من تلك العُملات الجديدة نجاح دولة الإمارات، وتتميز بمجموعة من التصميمات، من بينها صورة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصورة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إضافة إلى صورة لمتحف «اللوفر أبوظبي»، لتعكس مكانة الدولة وجهة ثقافية عالمية.

ويبرز الكشف عن العُملات الجديدة دور مركز دبي للسلع المتعددة في دعم مشهد تجارة الذهب والمعادن الثمينة على مستوى العالم، والذي سيستمر على الوتيرة نفسها وصولاً إلى مؤتمر دبي للمعادن الثمينة السنوي، الذي سينظمه المركز في وقت لاحق من العام الجاري.

وباعتباره من أهم الفعاليات العالمية في صناعة المعادن الثمينة، يسعى مؤتمر دبي للمعادن الثمينة إلى تعزيزالفرص وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع.