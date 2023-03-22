سوق دبي المالي يحدد إجراءات تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة

أعلن سوق دبي المالي عن إجراءات تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من السابع من مارس الجاري، وحلت محل التعميم الصادر في 2022.

وأوضح السوق في تعميم اليوم، أن الصفقات الكبيرة المباشرة، هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولن تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

وبحسب التعميم، سيسهل النظام الجديد على الوسطاء ترتيب المعاملات والصفقات الكبيرة وإخطار السوق عنها، ومنح الوسطاء وعملائهم مرونة أكبر في ما يتعلق بسعر وتوقيت تلك المعاملات عند تنفيذ تلك الصفقات الكبيرة المباشرة، كما سيلغي النظام القيود المفروضة على عدد الأطراف المتقابلة في الصفقة الكبيرة المباشرة ويوفر إجراءات إدارية سلسلة.

ولفت التعميم إلى أن الصفقة الكبيرة المباشرة التي يرغب الوسيط في تنفيذها يجب أن تكون قيمتها مساوياً أو أعلى عن الحدود المخصصة لقيم تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة، ويتم مراجعة نطاقات متوسط قيم التداول اليومي للورقة المالية والحدود المخصصة لقيم تنفيذ الصفقة للورقة المالية المعنية بشكل نصف سنوي وسيتم الإعلان عنها على موقع السوق.

وحدد التعميم التزامات الوسطاء المستمرة، حيث يجب على الوسيط الذي ينفذ الصفقات الكبيرة التأكد من تسوية الالتزامات السهمية والنقدية بالكامل والناشئة عن معاملة الصفقة في يوم التسوية ما لم ينص على خلاف ذلك في قواعد دبي للمقاصة، كما يجب على الوسيط التأكد من توفر كمية الأسهم المباعة موضوع الصفقة الكبيرة المباشرة في الحساب الأوراق المالية للعميل البائع وأن هذه الأوراق المالية هي رصيد قابل للتداول.

وذكر التعميم أنه على الوسيط التأكد من توفر الأموال الكافية لدى العميل المشتري لتسوية الصفقة الكبيرة المباشرة في يوم التسوية إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يسمح بعمليات البيع على المكشوف لتداول الصفقات الكبيرة المباشرة.

وبيّن أن عمولات التداول على الصفقات الكبيرة المباشرة تحتسب على أساس سعر تنفيذ الصفقة.

وأشار التعميم إلى أنه يسمح للوسطاء بإدخال وتنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة في نظام التداول إما عن طريق إدخال أوامر للصفقات عن طريق نافذة الأوامر لأمر جديد في نظام التداول الخاص بالسوق أو من خلال نظام إدارة الأوامر الخاص بالوسطاء باستخدام صيغة بروتوكول «FIX»، وعلى الوسطاء تقديم طلب الصفقات الكبيرة والإخطاء عبر بوابة نظام الخدمات الإلكترونية للسوق.

وسيقوم السوق بالتحقق من مطابقة طلبات الصفقات الكبيرة المباشرة لمتطلبات المنصوص عليها في هذه الإجراءات والتفاصيل الفنية، كما سيقوم السوق بتأكيد تنفيذ الصفقات الكبيرة أو رفضها في حال عدم تطابق هذه الصفقات مع المتطلبات، وسيتلقى الوسطاء تأكيداً من خلال نظام التداول عند تنفيذ الصفقات.

وستتحمل الصفقات الكبيرة المباشرة هامشاً أولياً وهوامش متغيرة وفقاً لسياسة وإجراءات الهامش المعتمدة من دبي للمقاصة.

ويجوز للوسطاء وأعضاء دبي للمقاصة طلب ميزة هامش التغيير وفقا لشروط بأن لا يسمح بعمليات البيع اللاحقة ما لم يكن الوسيط وعضو دبي للمقاصة في وضع يسمح له بضمان تسوية الأموال بالكامل بنجاح في تاريخ التسوية، كما لا يسمح بأي رفض أو تأكيد متأخر لتسوية الصفقات الكبيرة لمستثمري التسليم مقابل الدفع "DVP"، وفى حالة عدم قيام عضو المقاصة لدى وسيط الشراء في تسوية التزامات أموال الصفقات الكبيرة، فإن دبي للمقاصة ستعكس الأوراق المالية التي سلمها عضو المقاصة لدى وسيط البائع دون أي تعويض.

وأكد تعميم سوق دبي أنه يتعين على الوسطاء إدخال طلب الصفقات الكبيرة المباشرة على نظام التداول في غضون 15 دقيقة بعد مطابقة المعاملة من جانب الوسيط والعضو أثناء جلسة التداول، ويتعين على الوسطاء والأعضاء إدخال طلب الصفقات الكبيرة على نظام التداول في يوم التداول التالي في حالة مطابقة الصفقة بعد إغلاق جلسة التداول.

وأشار التعميم إلى أنه على الوسطاء التأكد بشكل مستمر من أن تنفيذ الصفقات الكبيرة يتوافق مع القوانين المعمول بها، وقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع وقواعد السوق، ولا يسمح بتنفيذ الصفقات الكبيرة في حالة إيقاف وتعليق التداول على الورقة المالية لأسهم الشركة المدرجة المعنية.

ويجوز للسوق إلغاء أي صفقة كبيرة مباشرة لا تتوافق وفقا لسلطة السوق التقديرية مع القانون المعمول به أو في حالة اكتشاف خطأ.