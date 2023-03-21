"شراع" و"مجموعة ألف" يطلقان مبادرة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال في الأطعمة والمشروبات

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم أعمال الشركات الناشئة في دولة الإمارات، يوفر من خلال مساحات لتوسيع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الأطعمة والمشروبات في المشروع العمراني "الممشى" الذي تتولى تطويره "مجموعة ألف" العقارية، في قلب مدينة الشارقة الجديدة.

جاء ذلك في إطار شراكة تجمع "شراع" مع "مجموعة ألف" بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب مشاريع الأطعمة والأغذية من حجز أماكن لأعمالهم في موقع مثالي يتيح لهم الوصول إلى الموارد والمرافق ذات المستوى العالمي، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة تدعم مراحل رحلتهم الريادية.

وفي إطار هذه الشراكة، تنفذ "مجموعة ألف" عملية المواءمة والترتيب والتجهيز الأساسية التي تقدم للشركات، حيث يتيح لها العقد الذي يقام على مدار ثلاث سنوات الاستفادة من جلسات خارجية استثنائية،وخلال العام الأول، يتوجب على الشركات الناشئة تسديد الرسوم العامة وتكاليف التسويق مع إعفائها من رسوم الإيجار.

ويوجه كل من "شراع" و"مجموعة ألف" الدعوة للشركات المعنية المؤهلة لتقديم طلب المشاركة والاستفادة من هذه الفرصة،ويتوجب على الشركات المهتمة تلبية معايير التحكيم والاختيار، التي تتضمن تقييم جوانب الإبداع والاستدامة لفكرة الشركة كمشروع تجاري، وإظهار العوامل الجاذبة، وتقديم دليل يثبت القدرة على النجاح، وأن تكون الفكرة قابلة للتطبيق والتنفيذ مع الموارد المخصصة، بالإضافة إلى تقييم تجربة الفريق ومهاراته، فضلاً عن تقييم مهارات المؤسس في إدارة شركة متخصصة بالأطعمة والمشروبات، ويتيح "شراع" للراغبين فرصة التسجيل على الرابط التالي: https://sheraa.info/Almamsha.

ومن خلال "شراع" و"مجموعة ألف" ستحظى الشركات المستهدفة بفرصة الانضمام إلى مجتمع حيوي من رواد الأعمال، والوصول إلى الموارد والإرشاد والتوجيه والدعم، فضلاً عن أن حضور تلك الشركات في "الممشى" سيمكنها من الاستفادة من المجتمع الحيوي المتنوع للمشروع والوصول إلى فئات أوسع من الجمهور، ما يؤدي إلى تحقيق النجاح والتوسع بشكل أكبر، فمع إمكاناتها الكبيرة للنمو والتأثير، أثبتت صناعة الأطعمة والمشروبات أنها المنصة الأكثر شعبية لرواد الأعمال الشباب الساعين وراء تحقيق أحلامهم والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي والوطني.

ويجسد "شراع" منصة لرواد الأعمال الطموحين في دولة الإمارات العربية المتحدة، موفراً لهم مجموعة من البرامج والخدمات الرامية لدعم شركاتهم الناشئة وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، فمنذ تأسيسه في العام 2016، ساعد "شراع" عشرات الشركات الناشئة على الانطلاق والنمو والتوسع، موفراً لها الإرشاد والتوجيه والموارد والدعم اللازم لتطورها.

ويعد "الممشى" مشروعاً حيوياً متعدد الاستخدامات، ويقع في "قلب الشارقة الجديدة"، حيث يمتد على مساحة 3 مليون قدم مربعة، وتم تصميمه لتلبية احتياجات الحياة الحديثة وتقديم باقة متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية ومرافق التجزئة والترفيه، وتتضمن الوحدات السكنية عدة خيارات تتنوع من استوديوهات وغرف نوم متعددة، وشقق واسعة، وفلل، موفرة للسكان خيارات واسعة تناسب أسلوب الحياة العصرية.