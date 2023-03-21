«مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي» ميزة إضافية في تقييم الشركات ببرنامج القيمة المضافة

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تحديث برنامج القيمة الوطنية المضافة، ليشمل ضمن نقاط تقييمه إضافة علاوة تصل إلى 5%، يتم تحديدها بصورة منفصلة عند استخدام الشركات الصناعية لمعايير مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بهدف تشجيع الشركات الصناعية في دولة الإمارات على اعتماد التقنيات المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، والحلول الصناعية المستدامة، والذي يمكن الشركات الصناعية من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.

وسيمكن التحديث الجديد على معايير برنامج القيمة الوطنية المضافة، الشركات من زيادة نقاط تقييمها الخاصة في البرنامج بنسبة تصل إلى 5% من خلال المشاركة في مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي الذي تم إطلاقه أخيراً. ويتم احتساب نقاط القيمة الوطنية المضافة في التصنيع على هيئة 50% من إجمالي النقاط لكلفة التصنيع أو الخدمات، ويمثل الاستثمار نسبة 25%، والتوطين 15%، ومساهمة المقيمين 10%، وسيضاف إليها حالياً نسبة 5% كزيادة منفصلة سيتم احتسابها بناء على اعتماد هذه الشركات لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، حيث تمثل ميزة إضافية للشركات لجمع المزيد من النقاط.