بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مركز الطائرات العمودية في «دبي الجنوب»

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في منطقة دبي الجنوب، عن بدء أعمال التشييد للمرحلة الثانية من مركز الطائرات العمودية «دبي هيليبارك» بالشراكة مع شركة «إيرشاتو إنترناشونال»، التي حصلت على الاعتماد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني لبدء العمليات التشغيلية في «دبي هيليبارك» لإتاحة الفرصة للعديد من مالكي الطائرات العمودية الخاصة من الأفراد والشركات لاستئجار مواقف داخل المركز، وضمان سهولة الوصول إلى مهابط الطائرات العمودية الأخرى.

وأوضح بيان صادر اليوم، أن «دبي هيليبارك»، الذي سيتم إنشاؤه على مساحة تتجاوز 42 ألفا و800 متر مربع، يقع بجوار مبنى الطيران الخاص في «دبي الجنوب».

وستتضمن المرحلة الجديدة إنشاء حظيرة للطائرات العمودية، وتكون مملوكة ومدارة على أسس تجارية. وستشتمل على توسعة لاستيعاب 12 موقفاً للطائرات المروحية، وجميع خدمات صيانة وإصلاح وتجديد طائرات الهليكوبتر بمستوى عالمي.

ويعد هذا المركز المتطور الأكبر من نوعه، حيث يستوعب حالياً ثماني طائرات هليكوبتر لتسهيل النقل بين المراكز التجارية والوجهات السياحية في جميع أنحاء الدولة.

وسيتضمن أيضاَ صالة لكبار الشخصيات وفق أعلى المستويات لاستقبال الشخصيات التي تستخدم مبنى الطيران الخاص، وتقديم أفضل المرافق ووسائل الراحة لهم حال هبوط طائراتهم الخاصة.

كما ستوفر «إيرشاتو» أيضاً خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، إضافة إلى صالة عرض لأحدث الطائرات العمودية من كبرى شركات التصنيع العالمية الرائدة.

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، إن «(دبي هيليبارك) يعد شهادة على التزامنا الراسخ لتقديم خدمات استثنائية تلبي احتياجات مالكي طائرات الهليكوبتر، كما نؤكد التزامنا بتوافق عملياتنا بصورة تامة مع رؤية الحكومة لترسيخ مكانة دبي على خريطة الطيران العالمية».

وأضاف: «سنظل ملتزمين بتقديم خدمات استثنائية تتجاوز توقعات عملائنا وتسهم في النمو المستمر لصناعة الطيران في دبي».

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة «إيرشاتو إنترناشيونال»، الدكتور سمير محمد: «منذ الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى من هذا المركز، تلقينا الكثير من التفاعلات الإيجابية من مالكي طائرات الهليكوبتر الخاصة والجهات الأخرى ذات الصلة»، مضيفا: «نتيجة لذلك، نتوقع تحقيق زيادة ملحوظة في عدد العمليات في الأشهر المقبلة».

