إيرادات «دي بي ورلد» تقفز 59% إلى 62.89 مليار درهم في 2022

أعلنت مجموعة «دي بي ورلد» عن تسجيل نتائج مالية قوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مع نمو إجمالي العائدات بنسبة 58.9% على أساس مُعلن، لتصل إلى 62.89 مليار درهم.

وأوضحت «دي بي ورلد»، في بيان، أن ارتفاع العائدات بنحو 23.31 مليار درهم على أساس معلن، جاء بدعم من عمليات الاستحواذ، فيما كان نمو العائدات على أساس المقارنة المثلية مدفوعاً بالأداء القوي للموانئ ومحطات الحاويات والخدمات البحرية.

وارتفعت عائدات الأنشطة المتعلقة بالحاويات بنسبة 12.1% مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات الداعمة للحاويات، كما ارتفعت عائدات الأنشطة غير المتعلقة بالحاويات على أساس المقارنة المثلية بنسبة 18.3%، مع أداء قوي لشركة «يونيفيدر»، نظراً إلى تحسّن متوسط أسعار الشحن.

الأرباح

وزادت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31%، لتصل إلى 18.41 مليار درهم، في ظل نمو قوي للعائدات.

وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29.3% خلال العام الماضي، فيما بلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 37.2% على أساس المقارنة المثلية.

الميزانية

وذكرت المجموعة أن من أبرز نتائجها، هو الأداء القوي لتوليد النقد وميزانية عمومية أقوى على تسييل الأصول، حيث زادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 20.6%، لتسجّل 16.34 مليار درهم في عام 2022، مقارنة بـ13.55 مليار درهم خلال عام 2021.

وتراجعت نسبة المديونية (نسبة الدين الصافي إلى الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي)، قبل اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية، إلى 2.7 ضعفاً نتيجة لتحسّن الربحية وانخفاض صافي الديون.

نتائج قياسية

و‏قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «يُسعدنا أن نعلن عن نتائج قياسية حققتها (دي بي ورلد) في عام 2022، مع نمو الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31%، لتتجاوز 18.41 مليار درهم».

وأضاف أن «هذا النمو الكبير يوضح أن استراتيجيتنا في التركيز على البضائع ذات الهامش المرتفع، وتقديم الحلول المتكاملة لسلاسل التوريد، ستستمر في تحقيق عائدات مستدامة على المدى الطويل».

الأصول

وتابع بن سليّم: «خلال عام 2022 ركّزنا على تعزيز الميزانية العمومية للشركة، وجمعنا أكثر من 29.38 مليار درهم، من خلال تسييل بعض الأصول لدينا، حيث ستتيح الشراكات الجديدة للمجموعة مواصلة دفع عجلة النمو في محفظتنا، كما سيوفر رأس المال الجديد للمجموعة المرونة والكفاءة للاستثمار في أسواق النمو الرئيسة، مع المحافظة على تحقيق تصنيف استثماري قوي».

ولفت إلى أن «الأداء القوي لعام 2022 تجاوز التوقعات، وكانت بداية عام 2023 مشجّعة لنا، ولانزال متفائلين بشأن أداء القطاع على المديين المتوسط والطويل، وكذلك قدرة (دي بي ورلد) على الاستمرار في تحقيق عائدات مستدامة».

استثمارات

استثمرت مجموعة «دي بي ورلد» مصاريف رأسمالية بلغت قيمتها 6.29 مليارات درهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ5.11 مليارات درهم في عام 2021، عبر محفظتها الحالية.

وتبلغ توقعات المصاريف الرأسمالية لعام 2023 نحو 6.24 مليارات درهم، وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في دولة الإمارات، وجدة بالسعودية، وميناء «لندن جيتواي» بالمملكة المتحدة، وميناء داكار بالسنغال، إضافة إلى ميناء «بنانا» في الكونغو، وميناء «كالاو» في بيرو، و«دي بي ورلد لوجستيكس» في جنوب إفريقيا.



31 %

نمواً في الأرباح المعدّلة لتصل إلى 18.4 مليار درهم.