الإمارات الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر «الاتصال واللوجستيات»

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والسادس عالمياً ضمن «التقرير العالمي لمؤشر الاتصال واللوجستيات 2022»، الصادر عن شركة خدمات الشحن العالمية «دي إتش إل».ووفقاً للتقرير، الذي يغطي قائمة تضم 171 دولة، حصلت الإمارات على 77 نقطة من أصل 100 نقطة ضمن المؤشر العالمي الذي يقيس مؤشرات التدفقات التجارية، وعدد السكان، ورأس المال، والمستوى الرقمي، إضافة إلى سهولة نشر البيانات والتواصل.

وجاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً على مؤشر أفضل الدول ترابطاً في خدمات الربط اللوجستي والمعلوماتي منذ عام 2001، فيما جاءت في المركز الثالث عالمياً كأفضل الدول من حيث التدفقات التجارية المرتبطة بالأنشطة المحلية، بينما حلت في المركز الخامس عالمياً من ناحية السعة التجارية.

وبيّن التقرير أن التدفقات التجارية العالمية امتدت على مسافات أطول أثناء جائحة «كوفيد-19»، خلافاً لتوقعات التحول من العولمة إلى الأقاليم، مشيراً إلى أن حجم التجارة العالمية في السلع وصل إلى مستويات ما قبل الجائحة في منتصف عام 2022، كما تجاوزت التجارة في الخدمات هذه المستويات العام الماضي.

وذكر أنه مع ذلك فإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي في عام 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى تباطؤ الاقتصاد، لافتاً إلى أن التدفقات الدولية أثبتت أنها مرنة بشكل ملحوظ على الرغم من الصدمات الأخيرة.

وأوضح التقرير أن «مؤشر الاتصال واللوجستيات»، انخفض بشكل طفيف في عام 2020 عند انتشار الجائحة والجهود المبذولة لاحتوائها، ما تسبب في انخفاض حاد بالتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والسفر الدولي.

لكن بحلول عام 2021، انتعش المؤشر إلى مستوى أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، حيث تشير البيانات الأولية والتوقعات إلى أن المؤشر ارتفع مرة أخرى في عام 2022.