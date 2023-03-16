«مجموعة تيكوم»: توزيع أرباح نقدية بـ200 مليون درهم عن النصف الثاني 2022

عقدت «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الأول مساء 14 مارس 2023.

وأفادت المجموعة بأن مساهميها وافقوا خلال الاجتماع على بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2023، ليصل بذلك إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن النصف الثاني من عام 2022 إلى 400 مليون درهم.

ويتماشى توزيع الأرباح المقرر مع السياسة التي أعلنت عنها المجموعة سابقاً بدفع توزيعات أرباح إلى المساهمين بقيمة 800 مليون درهم سنوياً، تدفع بشكل نصف سنوي حتى سبتمبر 2025، فيما تخضع جميع القرارات المستقبلية المتعلقة بتوزيعات الأرباح لتوصيات مجلس إدارة المجموعة وموافقة مساهميها.

وأوضحت «مجموعة تيكوم» أن توزيع الأرباح المقرر يتماشى مع السياسة التي أعلنت عنها المجموعة سابقاً بدفع توزيعات أرباح إلى المساهمين بقيمة 800 مليون درهم سنوياً، تدفع بشكل نصف سنوي حتى سبتمبر 2025، لافتة إلى أن جميع القرارات المستقبلية المتعلقة بتوزيعات الأرباح تخضع لتوصيات مجلس إدارة المجموعة وموافقة مساهميها.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك: «يعكس إعلان توزيع الأرباح اليوم ثقتنا الراسخة بآفاق نمو المجموعة، كما يؤكد نجاحها في الحفاظ على قوة مركزها المالي بنهاية 2022، حيث لعب تنامي ثقة المستهلكين، وزيادة الطلب على الأصول التجارية والصناعية في دبي دوراً إيجابياً كبيراً في زيادة التدفقات النقدية للمجموعة».

وأضاف: «تشكل هذه المؤشرات الإيجابية لاقتصاد دبي، المدعومة بالاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ركيزة أساسية لدفع مسيرة المجموعة الحافلة بالإنجازات والنجاحات، وتحقيق نتائج قوية وعائدات مجزية ومستدامة للمساهمين».

وحققت «مجموعة تيكوم» نتائج مالية قوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، إذ بلغت إيراداتها 1.97 مليار درهم، تعتبر الأعلى خلال 22 عاماً، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 28% على أساس سنوي.