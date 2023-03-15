تعاونيّة الصناعات الإماراتيّة تفتتح فرعها الأول في دبي

أعلنت تعاونية الصناعات الإماراتية، الأولى من نوعها المتخصصة في الصناعات الغذائية في المنطقة عن افتتاح فرعها الأول في إمارة دبي وتحديداً في ند الحمر، وذلك بحضور سعادة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة في المجتمع.

وتعدّ تعاونية الصناعات الإماراتية هي العلامة التجارية للجمعية التعاونية الاستهلاكية للصناعات الغذائية الإماراتية والتي تم إشهارها من قبل وزارة الاقتصاد، والتي تتميز بكونها التعاونية الصناعية الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية والمنطقة.

وقال د. أحمد حسن بن الشيخ، رئيس مجلس إدارة تعاونية الصناعات الإماراتية: "يسرّنا اليوم أن نُعلن عن افتتاح أول فرع للتعاونية في إمارة دبي، الذي يشمل على العديد من العلامات التجاريّة العالميّة والمحليّة، التي تلبي احتياجات المستهلك اليومي، وبالتالي ستكون تعاونية الصناعات الإماراتية داعماً رئيسياً للصناعات الغذائيّة المحليّة، عبر كونها منفذاً من منافذ البيع والترويج للصناعات الإماراتيّة ".

وأضاف: "ستساهم تعاونية الصناعات الإماراتية في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني من أجل زيادة الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية ذات الصلة بالسلع الأساسية، كذلك ستضيف التعاونية فرص عمل في قطاع الجملة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف تعاونية الصناعات الإماراتيّة إلى إنشاء برنامج طويل الأمد، للمساهمة الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، وتحسين جودة بعض الخدمات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ومنافسة، حيث ستقوم في مراحل قادمة بتصنيع السلع الغذائية خاصة الأساسية منها، كالحبوب والأرز والتوابل والطحين والمعلبات، وغيرها، وبأسعار مناسبة بالجملة أو بالتجزئة، وبسعر مناسب للمساهمين المواطنين.

كما تسعى إلى خلق حالة من التكامل في السوق وليس المنافسة بهدف تحسين جودة الخدمات وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تأسيس 3 فروع رئيسة للتعاونية في 3 أسواق رئيسية في الدولة، بالإضافة إلى إطلاق منصة للبيع الإلكتروني، ومن ثم تأسيس مصنع للتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى فتح فرعين في سوقين جديدين في الدولة، ثم تأسيس فرعين في سوقين آخرين في الدولة لكي تشمل جميع إمارات الدولة.