لولو تفتتح هايبر ماركت جديد في دبي الجنوب

دشنت متاجر لولو رائدة البيع بالتجزئة في المنطقة، أحدث متاجرها في منطقة دبي الجنوب ، التي تعد أكبر مشروع تطوير رئيسي في منطقة حضرية واحدة. وقد تمت مراسم الإفتتاح بواسطة سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، بحضور يوسف على موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية.

ويوفر المتجر الجديد الذي تبلغ مساحته 3100 متر مربع تشكيلة واسعة من المنتجات الطازجة، الخضروات، مستلزمات المطبخ، اللحوم الطازجة و المأكولات البحرية. ويتضمن المتجر قسم لولو كونكت الذي يشمل أحدث المنتجات الإلكترونية والرقمية.

ويقع الهايبر ماركت الجديد في موقع استراتيجي في منطقة دبي الجنوب ويوفر عدد كبير من الخدمات والمرافق. بالقرب من مطار آل مكتوب الدولي و مجمع الأعمال. ويعد الموقع مجتمع متكامل يضم العديد من المشاريع السكنية المعروضة بنظام التملك الحر أو التأجير،

قال سعادة خليفة الزفين،، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "نحن سعداء بتدشين متجر لولو هايبر ماركت، أحد أكبر متاجر التجزئة الرائدة في الإمارات، والذي سيلبي حوجة المجتمع السكاني المتنامي في منطقة دبي الجنوب والمناطق المجاورة. تتمثل مهمتنا في دبي الجنوب في توفر أفضل المرافق ووسائل الراحة للمستأجرين المميزين لدينا. لن ندخر أي جهد لضمان تلبية توقعات من يختارون العيش في مشاريع السكنية لدبي الجنوب".



وقال يوسف على موسليام: "ان افتتاح الهايبر ماركت الجديد يتماشى مع إلتزام مجموعة اللولو ورؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات لضمان تحقيق مستقبل مشرق. هدفنا الاستمرار في توفر تجربة تسوق عالمية الطراز من حيث الراحة والقيمة. مما يعزز مكانة لولو كرائدة في قطاع التجزئة في دولة الإمارات".

وبمناسبة الإفتتاح لهايبر ماركت لولو دبي الجنوب، ستتوفر خصومات كبرى لكل زوار المتجر تصل حتى 60% على المنتجات الطازجة، المخبوزات، الإلكترونيات وغيرها.