«سانت ريجيس ريزيدنس».. مشروع سكني يجسد ملامح الرفاهية

شهد القطاع العقاري في دبي، أخيراً، إطلاق برج «سانت ريجيس ريزيدنس» السكني الواقع عند شارع المركز المالي.

ومن المتوقع، الانتهاء من البرج، الذي يحمل علامة فندقية مرموقة، خلال عام 2025.

وينضمّ المشروع الجديد إلى محفظة «سانت ريجيس» السكنية، ليجسّد «سانت ريجيس ريزيدنس»، ملامح الرفاهية والحياة العصرية المترفة التي لا تُضاهى في إحدى أكثر المناطق طلباً في العالم.

ويتضمّن المشروع وحدات سكنية مكونة من شقق بغرفة نوم واحدة إلى شقق «بنتهاوس» فخمة من خمس غرف نوم، جميعها تمتاز بتوفيرها مساحة تُعد الأكبر بنسبة تصل إلى 50% من المتوسط في قلب مدينة دبي، إضافة إلى التشطيبات الراقية التي يمكن تخصيصها بحسب الطلب، فضلاً عن الإطلالات بزاوية 360 درجة.